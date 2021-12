La Casa di Carta, serie: tutte le info

La casa di carta, in spagnolo La casa de papel, è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina trasmessa su Netflix dal 20 dicembre 2017. La serie è formata da 5 stagioni e narra la storia di un gruppo di rapinatori composto da nove persone: Tokyo, Mosca, Denver, Berlino, Nairobi, Rio, Helsinki, Oslo e il Professore che è l’ideatore del colpo. L’obiettivo è una rapina alla zecca di stato spagnola a Madrid. Ogni episodio è ricco di colpi di scena ed intrighi e tutto questo permette di creare un effetto suspense che spinge lo spettatore a vedere subito la puntata successiva e a divorarsi la serie.

La Casa di Carta: in arrivo lo spin-off di Berlino

Per tutti gli amanti de La Casa di Carta, sapevate che è stato annunciato uno spin-off dedicato a Berlino? Ebbene sì, la notizia che avete appena letto è proprio vera e ad annunciarlo è stato il profilo Twitter della serie che ha scritto: “Questa rapina potrebbe finire, ma la storia continua”. Si pensa quindi essere una serie incentrata interamente su uno dei personaggi più amati e chiacchierati, ovvero Berlino, interpretato dall’attore Pedro Alfonso.

Spin-off su Berlino: uscita e dove vederlo

E’ uscito da poco il secondo volume sulla quinta e ultima stagione de La Casa di Carta e purtroppo è finita una tra le serie più amate, attese e viste. Manca poco però al ritorno della serie e in particolare dello spin-off dedicato a Berlino: abbiamo una data: lo spin-off dedicato a Berlino sarà possibile vederlo nel 2023. E dove sarà possibile vederlo? Sarà disponibile proprio nella stessa piattaforma streaming in cui è uscita la serie, ovvero su Netflix. Non vogliamo darvi alcuno spoiler, dovrete aspettare insieme a noi novità e magari un trailer. Aspettiamo con ansia di scoprire cosa accadrà nello spin-off su Berlino.

