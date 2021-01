La Geografia del Buio di Michele Bravi: uscita

Venerdì 29 gennaio 2021 uscirà “La Geografia del Buio“, il nuovo concept album di Michele Bravi, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Il nuovo lavoro è stato anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”. Dopo quattro anni da “Anime di carta”, il disco certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”, l’artista torna con un album, profondamente diverso da tutta la produzione precedente.

La Geografia del Buio di Michele Bravi: tracklist

L’estetica di questo lavoro si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e surreali che il cantante descrive attraverso le parole e la musica. Il concept di questo progetto musicale ha una grande drammaticità, la realtà del cantante si mostra sotto forma di rappresentazione teatrale, in cui la separazione tra pubblico e attori è un limite invalicabile. Ecco la tracklist completa:

La promessa dell’alba

Mantieni il bacio

Maneggiami con cura

Un secondo prima ft Federica Abbate

La vita breve dei coriandoli

Storia del mio corpo

Tutte le poesie sono d’amore

Senza fiato

Quando un desiderio cade

A sette passi di distanza

La Geografia del Buio di Michele Bravi: dichiarazioni

Temi principali di questo disco sono l’amore e il dolore: “Non è stata la musica a salvarmi, ma la terapia, il percorso medico. Ho avuto la fortuna che nessuno avesse avuto pudore a parlarmi del suo percorso medico. Il dolore va sistemato, va curato, va portato in uno studio medico e poi in un secondo momento arriva la musica per decifrare il dolore. La musica serve a decifrarlo, non a guarirlo”, ha dichiarato lo stesso Bravi nella mattinata di mercoledì 27 novembre nel corso di una conferenza stampa di presentazione su Zoom.

PH. Lorenzo Marcucci