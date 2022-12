L’anno che verrà 2022 su Rai 1: orari

Quello del 2022 sarà un Capodanno diversi per Rai 1, infatti ci sarà il consueto appuntamento con L’Anno che Verrà, tuttavia per quest’anno cambia location, anche se si sposta di poco. Non andrà più in scena dagli Acciai Speciali Terni ma da Perugia. Per la precisione a piazza IV Novembre dalle ore 21:00. Per questo motivo il sindaco della città, Andrea Romizi, ha firmato una nuova ordinanza per “la limitazione e detenzione di oggetti e attrezzature nonché il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallo”. Come fa sapere lo stesso Comune di Perugia in una nota “l’atto viene adottato al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti e l’ordinato e tranquillo svolgimento dell’evento prevedendo specifici divieti nelle aree contingentate e nelle vie limitrofe, interessate dalla manifestazione, dalle ore 12.00 e fino al termine delle prove nei giorni 29 e 30 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre fino al termine della manifestazione”. Saranno interessate alle limitazioni le seguenti strade: Piazza Matteotti, Via Baglioni, Piazza Italia, Piazza Danti, Via Maestà delle Volte, Via Fratti, Via Ritorta, Via della Gabbia, Via dei Priori, Via Fani, Via del Forno, Via Boncambi, Via Scura, Via della Luna, Via delle Streghe, Via Bonazzi, Via del Sette, Via Calderini, Via Mazzini, Via Danzetta, Via Baldo, Via dello Struzzo, Via del Forte.

L’anno che verrà 2022 su Rai 1: conduttore

A presentare l’evento troviamo ancora una volta Amadeus, conduttore e direttore artistico delle ultime quattro e della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo inoltre che non sarà possibile introdurre nell’area del concerto (ad ingresso gratuito): racchette da passeggio; cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti; bottiglie e contenitori di vetro o metallo; biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; caschi e/o borse portacaschi; artifizi pirotecnici; spray al peperoncino e altre sostanze urticanti.

L’anno che verrà 2022 su Rai 1: cast

Sul palco allestito a Perugia troveremo Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, Modà, Francesco Renga, LDA, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer. E ancora Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, infine Nino Frassica. Non è chiaro se parteciperanno anche i vincitori di Sanremo Giovani.

