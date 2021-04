Dallo scorso 9 aprile è disponibile in radio “Libertad” (Isola degli Artisti), canzone d’esordio di Ibla, già presente su tutte le piattaforme di streaming. Si tratta di un singolo in cui l’artista che ha recentemente partecipato ad Amici di Maria De Filippi canta e racconta la storia di un amore malato, di un sentimento simile ad una tempesta da cui c’è bisogno di uscire per sentirsi di nuovo liberi e consapevoli di se stessi e di ciò che si vuole davvero.

“L’amore per me è un sentimento meraviglioso che dovrebbe sempre aggiungere, mai togliere. Il segreto più grande di un amore sano, secondo me, è davvero amare prima se stessi, senza andare alla ricerca dell’altra metà della mela: siate voi stessi la mela più bella e lucente dell’albero”, ha spiegato la stessa Ibla in merito al brano.

Ecco il testo ufficiale di “Libertad” di Ibla:

Yo soy el fuego

Yo soy el aire

Yo puedo hacer todo lo que quiero

Yo soy calma, yo soy tormenta

Yo puedo hacer todo lo que quiero

Encadenaste mi sueño por celo

Y lo llamaste amor

Me hiciste pequeña y sola

Y lo llamaste amor

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad

Me sentí bien, me sentí apreciada

La primera vez que me miraste

Tu cara limpia y tu dulce voz

Desaparecieron con el tiempo

Encadenaste mi sueno por celo

Y lo llamaste amor

Me hiciste pequeña y sola

Y lo llamaste amor

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad

Amor que viene, amor que va

No renuncies a la libertad

Y ahora mira, mira

Come son diventata da quando te ne sei andato

Y ahora mira, mira

Che no mi ferma neanche un terremoto

Y ahora mira, mira

Che il male che mi hai fatto ti è tornato indietro

Y ahora mira, mira

Y ahora mira, mira

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad

Amor que viene, amor que va

No renuncies la libertad