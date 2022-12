X Factor 2022: l’ultima puntata

Siamo alle battute finali per X Factor 2022 con la settima ed ultima puntata dei Live su Sky Uno e in streaming su NOW. La semifinale ha totalizzato 622mila spettatori medi con una share del 3,1 per cento, in aumento del +19 per cento rispetto alla scorsa settimana e del +38 per cento rispetto alla stessa puntata dello scorso anno. Francesca Michielin è la conduttrice, mentre Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico fanno parte della giuria. Attualmente sono quattro gli artisti che si sfidano per la vittoria, fortunatamente uno per ogni roaster, perciò nessun giudice è rimasto “a secco” di cantanti. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla finale? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

X Factor 2022: le anticipazioni

Nella sesta e penultima puntata dei Live gli Omini hanno dovuto abbandonare la gara ad un passo dalla finale. Chi trionferà tra Beatrice Quinta con Dargen D’Amico, LINDA con Fedez, SANTI FRANCESI con Rkomi e Tropea con Ambra Angiolini? Ospiti della finalissima sul palco del Mediolanum Forum di Assago saranno i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. La puntata sarà divisa in 3 manche, e alla fine di ognuna il concorrente meno votato dal pubblico dovrà lasciare il programma. Nella prima sfida sono previsti 4 straordinari duetti con Francesca Michielin. Nella seconda manche ci sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno performare con un medley dei brani che hanno presentato nel corso di queste settimane. La terza ed ultima manche vedrà protagonisti gli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore assoluto. Ad intervallare le manche ci saranno le esibizioni dei giudici, tra cui quella speciale di Fedez che presenterà in anteprima il nuovo singolo in uscita dopo la mezzanotte.

X Factor 2022: chi sono i finalisti

Beatrice Quinta, classe 1999, ha stupito tutti con l’inedito Se$$o, rimanendo sempre in bilico tra ironia e sensualità, misto ad una anima pop. La appena diciannovenne Linda ha incantato subito pubblico e giudici con la sua voce alle Audizioni grazie alla cover di Coraline dei Maneskin. I Santi Francesi – Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) – danno una visione del mondo filtrata da un cinismo colorato. Infine i Tropea sono gli Highlander di questa edizione con ben 5 ballottaggi tutti, evidentemente, superati.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)