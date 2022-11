X Factor 2022: le novità

Torna X Factor 2022 con la seconda puntata dei Live su Sky Uno e in streaming su NOW. Il debutto ha totalizzato 598mila spettatori medi con una share del 3,1 per cento, in aumento del +3 per cento rispetto alla settimana precedente. Francesca Michielin è la conduttrice, mentre Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico fanno parte della giuria. Nella prima puntata è stato eliminato un artista del team di Ambra, ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo appuntamento? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

X Factor 2022: le anticipazioni

Nella prima puntata dei Live Matteo Siffredi e Lucrezia, entrambi del gruppo di Ambra Angiolini, sono finiti al ballottaggio e per questo motivo il loro coach ha chiesto ai colleghi di andare al Tilt. Così è stato e alla fine il pubblico ha deciso di salvare Lucrezia. Ecco i brani che eseguiranno gli artisti in gara:

“ Chasing Cars ” degli Snow Patrol per Linda

” degli Snow Patrol per “ Toxic ” di Britney Spears per Dadà

” di Britney Spears per “ No Sleep Till Brooklyn ” dei Beastie Boys per gli Omini

” dei Beastie Boys per gli “ Ray of Light ” di Madonna ai Tropea

” di Madonna ai Tropea “ Barbie Girl ” degli Aqua a Lucrezia

” degli Aqua a “ Salirò ” di Daniele Silvestri per i Disco Club Paradiso

” di Daniele Silvestri per i “ Tutti i miei sbagli ” dei Subsonica per Beatrice Quinta

” dei Subsonica per “ Take On Me ” degli a-ha per Matteo Orsi

” degli a-ha per “ Creep ” dei Radiohead ai Santi Francesi

” dei Radiohead ai “ Hyperballad ” di Björk a Iako

” di Björk a “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani a Joėlle.

X Factor 2022: il cast

Nel corso della seconda puntata i dodici concorrenti saranno divisi ancora una volta in due manche in cui proporranno cover di canzoni di artisti popolarissimi della scena musicale italiana ed internazionale a tema MTV GENERATION. Ricordiamo che nel team di Rkomi troviamo:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)