X Factor 2022: le novità

Torna X Factor 2022 con la sesta e penultima puntata dei Live su Sky Uno e in streaming su NOW. La quinta puntata ha totalizzato 523mila spettatori medi con una share del 2,4 per cento, in aumento del +27 per cento rispetto all’omologa puntata dello scorso anno, mentre ancora di più in calo rispetto al quarto appuntamento. Francesca Michielin è la conduttrice, mentre Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico fanno parte della giuria. Nella prima puntata è stato eliminato un artista del team di Ambra, mentre nella seconda di Rkomi; e ancora nella terza puntata hanno dovuto abbandonare il talent show un artista del team di Fedez e l’altro del team di Dargen D’Amico. Nella quarta puntata è andato a casa un altro elemento del team di Ambra che quindi è rimasta con un solo artista nel roaster: lo stesso anche per Rkomi e Dargen D’Amico con le due eliminazioni della quinta puntata. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla semifinale? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

X Factor 2022: le anticipazioni

Nella quinta puntata dei Live i Disco Club Paradiso e Joelle, rispettivamente del gruppo di Dargen D’Amico e del gruppo di Rkomi, sono stati eliminati. Nella prima manche gli artisti eseguiranno dei duetti con artisti speciali:

Beatrice Quinta duetterà con Morgan

LINDA si esibirà con Federico Zampaglione

gli OMINI si esibiranno insieme ai Baustelle

i SANTI FRANCESI saranno insieme a un altro duo, i Coma Cose

i Tropea calcheranno il palco con Donatella Rettore

Nella seconda manche gli artisti eseguiranno dei brani scelti proprio da loro e non dai giudici:

Beatrice Quinta porterà “Teorema” di Marco Ferradini

LINDA ha scelto “Waves” di Dean Lewis

gli OMINI si cimenteranno in “Song 2” dei Blur

i SANTI FRANCESI hanno scelto “When You Were Young” dei The Killers

i Tropea faranno propria “Qualcosa di grande” dei Lunapop

X Factor 2022: il cast

Nel corso della sesta puntata ci sarà una sola eliminazione. Chi arriverà in finale? Ricordiamo che nel team di Rkomi troviamo:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)