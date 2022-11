X Factor 2022: le novità

Torna X Factor 2022 con la terza puntata dei Live su Sky Uno e in streaming su NOW. La seconda puntata ha totalizzato 640mila spettatori medi con una share del 3,1 per cento, in aumento del +7 per cento rispetto alla settimana di debutto e del +26 per cento rispetto all’omologo episodio dello scorso anno. Francesca Michielin è la conduttrice, mentre Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico fanno parte della giuria. Nella prima puntata è stato eliminato un artista del team di Ambra, mentre nella seconda di Rkomi ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo appuntamento? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

X Factor 2022: le anticipazioni

Nella seconda puntata dei Live i Tropea e Iako, rispettivamente del gruppo di Ambra Angiolini e di Rkomi, sono finiti al ballottaggio e ancora una volta la decisione finale è arrivata grazie al Tilt. Così il pubblico ha scelto di salvare i Tropea. Ecco i brani che eseguiranno gli artisti in gara:

X Factor 2022: il cast

Nel corso della terza puntata i dodici concorrenti saranno divisi ancora una volta in due manche in cui proporranno cover di canzoni di artisti popolarissimi della scena musicale italiana ed internazionale senza un tema particolare. Questa volta ci sarà una doppia eliminazione. Ricordiamo che nel team di Rkomi troviamo:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

