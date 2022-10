Live X Factor 2022: riassunto della prima puntata

X Factor 2022: la prima puntata dei Live

Il primo Live di X Factor 202 andato in onda su su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 27 ottobre ha totalizzato 598mila spettatori medi con una share del 3,1 per cento, in aumento del +3 per cento rispetto alla settimana precedente; 1 milione 903 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata passata su Sky e TV8. Ma scopriamo cosa è successo!

X Factor 2022: cos’è successo

Francesca Michielin, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono i quattro giudici che guidati dalla conduttrice Francesca Michielin hanno infiammato il pubblico a Milano e quello da casa. Ospiti Elisa e Dardust. Ad aprire le danze gli Omini, poi Iako, i Disco Club Paradiso, Lucrezia, Matteo Orsi, infine Dadà. La meno votata è stata Lucrezia. Nella seconda manche si sono esibiti Linda, Matteo Siffredi, i Santi Francesi, Beatrice Quinta, Joėlle, i Tropea. Ad andare al ballottaggio, tra loro, Matteo Siffredi. A quel punto è partita la sfida tra Matteo e Dadà: Ambra, giudice di entrambi i concorrenti, ha chiesto ai colleghi al tavolo di andare al tilt e così è stato, lasciando la decisione al pubblico da casa, che ha scelto di eliminare definitivamente Matteo Siffredi, salvando perciò la giovane cantante.

X Factor 2022: i concorrenti dei live

Ecco tutti i concorrenti dei Live dell’edizione 2022 di X Factor. Nel team di Rkomi troviamo:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

i Tropea, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano
Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)