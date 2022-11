Live X Factor 2022: riassunto della seconda puntata

X Factor 2022: la prima puntata dei Live

Il secondo Live di X Factor 2022 andato in onda su su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 3 novembre ha totalizzato 640mila spettatori medi con una share del 3,1 per cento, in aumento del +7 per cento rispetto alla settimana scorsa di debutto e del +26 per cento rispetto all’omologo episodio dello scorso anno. Ma scopriamo cosa è successo!

Leggi anche:

X Factor 2022: cos’è successo

Francesca Michielin, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono i quattro giudici che guidati dalla conduttrice Francesca Michielin hanno infiammato il pubblico a Milano e quello da casa. Ospite Morgan, tornato sul palco a otto anni di distanza dalla sua ultima volta come giudice del talent show. Ad aprire le danze Beatrice Quinta, Tropea, Santi Francesi, Dadà, Matteo Orsi, Linda. Meno votati della prima manche i Tropea. Nella seconda gara si sono esibiti Iako, Disco Club Paradiso, Lucrezia, Omini, Joelle. Ad andare al ballottaggio, tra loro, Iako. A quel punto è partita la sfida tra i Tropea e Iako: ancora una volta i giudici hanno deciso di andare al tilt, lasciando la decisione al pubblico da casa, che ha scelto di eliminare definitivamente Iako di Rkomi, salvando la band del team di Ambra (che ha già perso un concorrente nella prima puntata).

X Factor 2022: i concorrenti dei live

Ecco tutti i concorrenti dei Live dell’edizione 2022 di X Factor. Nel team di Rkomi troviamo:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)