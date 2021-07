Oggi Google dedica il suo Doodle a Ludwig Guttmann. Neurologo e dirigente sportivo, l’uomo è passato alla storia per essere stato il fondatore delle paraolimpiadi. Ma non solo: durante la sua vita, infatti, ha promosso con massimo impegno le attività fisiche dei disabili. Nel 1944 fu nominato responsabile del “Centro Nazionale di ricerca sulle lesioni del midollo spinale” presso l’ospedale di Stoke Mandeville. Qui, la sua presenza portò uno sconvolgimento. Smise di trattare i pazienti ricoverati in condizioni disperate come dei relitti umani ed iniziò a parlare con loro chiamandoli per nome.

Sport e disabilità

Presso l’ospedale di Stoke Mandeville, nell’ambito delle sue funzioni, promosse fin da subito lo sport come metodo di terapia fisica e psicologica. Tanto che, nel 1952, organizzò i cosiddetti Giochi di Stoke Mandeville per disabili, che nel tempo riscossero grande riscontro presso l’opinione pubblica da un lato ed il movimento olimpico dall’altro. Ludwig Guttmann è stato il pioniere della medicina che ha dimostrato che lo sport per disabili poteva essere competitivo ed eccitante quanto lo sport per non disabili. Per celebrare il medico, vogliamo raccogliere alcune delle frasi e delle citazioni più significative del neurologo.

Frasi e citazioni di Ludwig Guttmann

“Pensavi che avresti fatto progetti e la vita ti avrebbe seguito obbedientemente?”

“Abbiamo iniziato con ex soldati, prima con giochi semplici come freccette, biliardo o una sorta di pista da bowling. È stato lì che ho visto che i pazienti reagivano, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente.”

“Se puoi avere le cure appropriate fin dall’inizio, non solo puoi allungare la tua aspettativa di vita, ma potresti anche avere una vita normale come quella di una persona senza disabilità.”

“Se mai ho fatto una cosa buona nella mia carriera medica è stata introdurre lo sport nella riabilitazione delle persone disabili.”

“Loro sono i migliori tra gli uomini”. (In riferimento ai partecipanti disabili ai Giochi nazionali).

