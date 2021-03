Magia di Alvaro Soler: testo, traduzione e significato

Magia di Alvaro Soler: significato

Dopo aver divertito tutti con la sua musica nel corso degli ultimi cinque anni e nello specifico in estate, il cantante spagnolo-tedesco Alvaro Soler è pronto a dar inizio alla primavera con il brano “Magia“. “Mi sono reso conto di quanto spesso usiamo questo termine per descrivere delle cose che non potremmo descrivere in altro modo. Non tutto ha bisogno di mille parole, spiegazioni o di una ragione, a volte sono le piccole cose a lasciarci sopraffatti. Le percepiamo e basta”, ha dichiarato lo stesso artista. E “Magia” sarà anche il nome del nuovo album che arriverà proprio nei prossimi mesi.

Magia di Alvaro Soler: testo

Ecco il testo ufficiale di Magia di Alvaro Soler:

Salgo, vente a tomar algo

Tráete una canción

Por si todo sale bien

Oye, móntate en mi coche

Vámonos de aquí

Por si todo sale bien Y nada importa hoy

Te vienes o te vienes, ¿sí o no? Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus labios me habla de

Peter Pan y de rock ‘n’ roll

Bañarnos en el mar

Desnudos antes de

Que me pille la luna

Besando tu piеl

Porque la magia

De tus ojos me hacе ver

Que la vida es una canción Dime que se está de cine

Ven, acércate

¿Por qué no pintamos el agua turquesa?

Que esta vida es nuestra

Nada que perder

Ya verás que sale bien Y nada importa hoy

Te vienes o te vienes, ¿sí o no? Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus labios me habla de

Peter Pan y de rock ‘n’ roll

Bañarnos en el mar

Desnudos antes de

Que me pille la luna

Besando tu piel

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción Montañas, montañas y el cielo

Eres la tierra, la tierra en mis dedos

Solo mirarte y ya sé

Que olvido el ayer

Y puedo entender Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus labios me habla de

Peter Pan y de rock ‘n’ roll

Bañarnos en el mar

Desnudos antes de

Que me pille la luna

Besando tu piel

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Magia di Alvaro Soler: traduzione

Ecco la traduzione ufficiale di Magia di Alvaro Soler: