È stata annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 di Malika Ayane, che dal 2 al 6 marzo parteciperà alla settantunesima edizione, dove gareggerà nella categoria Big con il brano “Ti piaci così”. Si tratta di una canzone che ha un’intensità che arriva come una freccia: “Ricorda il mondo di Tina Turner, di Gloria Gaynor, non è un brano di disco music che ha quella prepotenza lì. Musicalmente c’è tutto quello che mi piace”, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Leggi anche:

L’audio del brano “Ti piaci così” di Malika Ayane sarà disponibile dopo la prima esecuzione del brano che avverrà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo o nella prima o nella seconda serata della kermesse canora di mamma Rai. Proprio nel corso di queste due puntate in prima serata sulla Rete Ammiraglia i 26 artisti in gara eseguiranno per la prima volta la loro canzone e poi sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Ancora non è stato annunciato se Malika Ayane si esibirà martedì 2 o mercoledì 3 marzo.

Il testo del brano “Ti piaci così” di Malika Ayane è disponibile a tutti a partire da martedì 23 febbraio 2021, in seguito all’uscita del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni che ha pubblicato tutti i testi delle canzoni in gara, sia dei Big, sia delle Nuove Proposte. Ecco il testo ufficiale:

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere