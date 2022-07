Maneskin al Circo Massimo: l'appello dei medici e come cambia la viabilità

Maneskin al Circo Massimo: l’appello dei medici

Finalmente sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo ci sarà il tanto atteso concerto dei Maneskin a Roma. Peccato però che questo appuntamento dal vivo coincida anche con un periodo complicato per l’Italia a causa dei contagi per il Covid che stanno risalendo. Sono previste ben 70mila persone nella suggestiva location romana e i medici consigliano di tenere le mascherine FFP2. Ovviamente c’è chi spesa venga tutto annullato: “Il problema non sono ovviamente i Maneskin ma qualsiasi grande assembramento in questo momento di grande diffusioni del virus. Adesso non c’è il calcio ma se ci fosse il derby diremmo la stessa cosa. Perché i numeri sono quelli di Natale, senza considerare i numeri mascherati dai tamponi fai da te“, ha dichiarato Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg (Federazione italiani dei medici generali).

Maneskin al Circo Massimo: la risposta dei fan

I fan della band non sono d’accordo, visto che il live è stato già rimandato da tempo e non intendono aspettare ancora di più. Il consiglio di tutti è quello di fare un test prima di andare al concerto e di avere la mascherina. Anche se con questo caldo non tutti riusciranno ad essere ligi al dovere. Contattato da FqMagazine, Vivo Concerti, produttore del concerto, non ha voluto replicare alla polemica alzata dai medici. Al momento, quindi, sembra essere tutto confermato.

Leggi anche:

Maneskin al Circo Massimo: come cambia la viabilità a Roma

Per quanto riguarda il traffico sono previste chiusure al traffico già dalle 7 della mattina di giovedì 7 luglio (e fino a domenica 10) su via dei Cerchi; poi, dalle 20 di venerdì 8 luglio e fino a cessate necessità di domenica 10, scatterà lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Inoltre dalle 15 di sabato 9 luglio ci sarà la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello. Per quanto riguarda i mezzi pubblici saranno deviate 22 linee di bus: 3Nav, 8 bus, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, L07, L70, n716, nMC e nME. Potrebbe chiudere anche la metro Circo Massimo sabato 9 dalle ore 21:00.

Potrebbe interessarti anche: Maneskin al Circo Massimo: data, biglietti e come arrivare