Maschere di Carnevale: 5 costumi che fanno parte della tradizione? Sicuramente esistono personaggi (con la maschera e senza) e maschere di Carnevale italiane che un po’ tutti conosciamo. Ma ce ne sono alcune, più di altre, delle quali sentiamo parlare fin dai bambini. Sono affascinanti e senza tempo, non passano mai di moda comparendo, come vere guest stars, ad ogni Carnevale tra supereroi e cartoni animati. Eccone 5 tra le più popolari.

Maschera di Carnevale di Arlecchino

La maschera di Arlecchino è di origine lombarda, tuttavia, è celebre in tutta Italia: alzi la mano chi non la conosce. La sua particolarità sta nel vestito, che è fatto di 100 colori. Ma un motivo c’è, e sta nel fatto che, essendo povero, in occasione del Carnevale gli amici decisero di regalare ad Arlecchino dei pezzi di stoffa avanzati dai loro costumi, in modo che la madre gliene cucisse uno.

Dottor Balanzone

Spostiamoci a Bologna, dove tipica è la maschera del Dottor Balanzone. Chi è? Rappresenta il classico personaggio brontolone, uno di quelli che parlano tanto ma non concludono mai niente. Di contro, è anche un uomo di grande cultura. Il suo costume prevede un cappello nero a larghe falde, una lunga toga nera, il panciotto e dei pantaloni neri. Senza dimenticare pizzi e merletti ai polsini e sul collo.

Colombina

Tra le maschere di Carnevale femminili (e veneziane) c’è Colombina, l’unica che riesce ad imporsi in mezzo ad una platea di personaggi maschili. E’ allegra, civetta e furbetta: è astuta, dice le bugie e si mostra maliziosa. Va d’accordo con la sua signora, ma non con i padroni anziani e brontoloni. Il suo vestito è composto da un vestito a fiori bianchi e blu, calze rosse e cuffia in testa.

Meneghino

Proviene da Milano ed è facilmente riconoscibile per il suo cappello a tre punte e la parrucca con codino alla francese. Meneghino ha una lunga giacca di velluto, calzoni corti e calze a righe binche e rosse. Prende in giro gli aristocratici. Non porta la maschera.

Pulcinella

Come non citare anche Pulcinella? Due gobbe e il naso ad uncino sono i suoi tratti distintivi. Rappresenta il borghese napoletano. E’ lento, goffo e di poche parole, ma quelle che dice sono sempre pungenti. Tuttavia, ha anche un carattere allegro e riesce sempre a prendere in giro i potenti.

