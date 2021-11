Masterchef Italia 11: quando inizia

Dopo la conclusione della decima stagione del programma su Sky Uno, Masterchef Italia, la domanda che sorge spontanea è: Masterchef Italia 11 quando inizia? Masterchef Italia torna a dicembre con l’undicesima edizione. Ancora non sappiamo le date precise di inizio e fine della prossima edizione, la stagione 2021/2022. Probabilmente, l’inizio avverrà poco prima di Natale come negli anni passati: la prima puntata quindi potrebbe andare in onda giovedì 16 dicembre 2021, mentre l’ultima sarebbe trasmessa giovedì 3 marzo 2022.

Masterchef Italia 11: i concorrenti

Al momento non conosciamo ancora i nomi dei nuovi concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia, ma sappiamo che, oltre ai concorrenti e ai giudici, nelle puntate di Masterchef vedremo ospiti e chef importanti. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo visto Riccardo Canella, Andrea Tortora, Terry Giacomello e Jeremy Chan. Infine, il programma ha ospitato anche Flynn McGarry, il noto pasticciere Iginio Massari e Karime Lopez. Siamo sicuri che anche in questa edizione non mancheranno piacevoli sorprese e ospiti altrettanto piacevoli.

Masterchef Italia 11: i giudici e dove vederlo

A differenza del cast dei concorrenti, i nomi dei giudici di Masterchef Italia 11 sarebbero già stati scelti e ufficializzati. Infatti, dovremmo rivedere i tre membri della giuria dell’anno 2020/2021:

Antonino Cannavacciuolo

Bruno Barbieri

Giorgio Locatelli

Si tratta di chef che conosciamo già e che abbiamo visto in altre famose trasmissioni dedicate alla cucina. Con la loro simpatia, la loro preparazione e, per alcuni anche un po’ di irruenza, ci hanno già fatto tanta piacevole compagnia e il fatto che a breve torneranno a farlo ci rende più felici. Insomma: non ci resta che aspettare il periodo natalizio del 2021 per seguire le nuove puntate di Masterchef Italia 11 e chissà, magari potremo prendere spunto per i nostri pranzi e cenoni di Natale. In attesa di avere altre notizie, ricordiamo che sarà possibile vedere il programma sul canale Sky Uno di Sky.