Memoria e Prospettiva di Niccolò Fabi su Sky

Tra passato e futuro il cantautore romano Niccolò Fabi si racconta su Sky Arte in uno speciale in cui propone in versione semiacustica alcuni dei suoi brani più famosi. L’evento si chiama “Memoria e prospettiva” e andrà in onda sabato 15 maggio alle 21:15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky), nonché anche on demand e in streaming su NOW. Ora scopriamo insieme tutti i dettagli!

Niccolò Fabi su Sky Arte e Now per uno speciale evento

Memoria e Prospettiva di Niccolò Fabi: le anticipazioni

Una colonna sonora inedita che farà da cornice a una narrazione ricca di ricordi dell’artista e di interviste ai suoi amici e musicisti, tra cui Roberto Angelini e Pier Cortese. Al centro del programma, l’argomento “effetto del tempo” sulle canzoni di Niccolò, sulla sua carriera e sulla filosofia di vita che lo ha sempre contraddistinto in uno continuo fluire tra musica e parole, tra passato e futuro, tra memoria e prospettiva.

Niccolò Fabi: ultime news

Proprio recentemente il cantautore romano ha annunciato che ci sarà un tour per l’estate 2021. Ecco le prime date confermate: