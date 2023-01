Mercoledì 2: quando esce la serie su Netflix

Mercoledì: annunciata la seconda stagione della serie evento

Netflix ha annunciato che Mercoledì, la serie evento uscita da qualche settimana sulla famosa piattaforma di streaming, avrà una seconda stagione. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, tuttavia i creatori, showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito attraverso una intervista esclusiva a Tudum.com: “È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina“.

Mercoledì: la serie dei record

Mercoledì è diventata virale sul web, diventando una delle serie di maggiore successo, piazzandosi al secondo posto nella chart dei prodotti più famosi in lingua inglese con oltre un miliardo di ore visualizzate nel primo mese di pubblicazione. Basti pensare che oltre 182 milioni di famiglie ha visto la serie dal suo esordio e non solo. Ecco tutti i numeri da record:

Mercoledì ha superato il miliardo di ore di visualizzazioni solo tre settimane dopo il suo esordio, unendosi a Stranger Things 4 e Squid Game;

la serie ha battuto il record per il maggior numero di ore visualizzate in una settimana per una serie TV in lingua inglese sulla piattaforma di streaming;

è stata sei settimane consecutive con più di 100 milioni di ore visualizzate nella classifica dei prodotti TV più popolari (in lingua inglese);

l’hashtag #WednesdayAddams ha ottenuto oltre 22 miliardi di visualizzazioni;

la colonna sonora è arrivata in testa alla classifica delle colonne sonore di iTunes;

Su Spotify, “Goo Goo Muck” dei The Cramps ha visto un incremento dello streaming di oltre il 9500 per cento rispetto a dicembre;

l’ormai nota scena del ballo di Mercoledì è diventata virale sui social media di tutto il mondo con la colonna sonora di “Bloody Mary” di Lady Gaga;

il trucco virale della protagonista è stato cercato e visto più di 100 milioni di volte dai fan su TikTok.

Mercoledì in streaming: trama

Ecco la trama ufficiale della serie di Tim Burton Mercoledì:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

