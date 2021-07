Mercy è la canzone di Dotan, cantautore e polistrumentista di origine israeliana naturalizzato olandese. Il cantante, uno degli artisti europei più trasmessi dalle radio italiane, ha partecipato a Battiti Live 2021 con la sua Mercy. Singolo di una intensità capace di toccare il cuore, ancora una volta non ha deluso i suoi fans. Di seguito ti riportiamo il testo, la traduzione ed il significato di Mercy, per scoprirne un po’ di più.

Il testo di Mercy

Broken scars behind my bones

The cracks show when it turns too cold

I tried to hide the pain so no one knows

So far from the place we hold

All that I know

Our love′s lost in the meaning

Down as I go

I’m on my knees

Mercy, mercy, mercy, ooh

Can you save me from the darkness I knew?

Scars that you left

Growing me old

Holding my breath

Out in the cold

Mercy, mercy, mercy, ooh

Have mercy on meYour darkest ghosts are hard to leave

Like echoes as they follow me

But all I do is run for cover

Every time you pull me under

So let me go, I′m begging, please

Oh, mercy, mercy, mercy, ooh

Can you save me from the darkness I knew?

Scars that you left

Growing me old

Holding my breath

Out in the cold

Mercy, mercy, mercy, ooh

Have mercy on me

Ooh, ooh, ooh

Have mercy, mercy

Ooh, ooh, ooh

Have mercy, mercy

All that I know

Our love’s lost in the meaning

Down as I go

I’m on my knees

Mercy, mercy, mercy, ooh

Can you save me from the darkness I knew?

Scars that you left

Growing me old

Holding my breath

Out in the cold

Mercy, mercy, mercy, ooh

Have mercy on me

Ooh, ooh, ooh

Have mercy, mercy

Ooh, ooh, ooh

Have mercy, mercy

Traduzione di Mercy, Dotan

Cicatrici rotte dietro le mie ossa

Le crepe si vedono quando fa troppo freddo

Ho provato a nascondere il dolore così nessuno lo sa

Così lontano dal posto che conserviamo

Tutto quello che so

Il nostro amore è perso nel significato

Giù mentre vado

sono in ginocchio

Misericordia, misericordia, misericordia, ooh o

Puoi salvarmi dall’oscurità che conoscevo?

Cicatrici che hai lasciato

Sto invecchiando

Trattenendo il respiro

Fuori al freddo

Misericordia, misericordia, misericordia, ooh o

Abbi pietà di me

I tuoi fantasmi più oscuri sono difficili da lasciare

Come echi mentre mi seguono

Ma tutto ciò che faccio è correre ai ripari

Ogni volta che mi tiri sotto

Quindi lasciami andare, ti supplico per favore

Oh, pietà, pietà, pietà, ooh

Puoi salvarmi dall’oscurità che conoscevo?

Cicatrici che hai lasciato

Mi invecchia

Trattenendo il respiro

Fuori al freddo

Misericordia, misericordia, misericordia, ooh o

Abbi pietà di me

Ooh, ooh, ooh

Abbi pietà, pietà

Ooh, ooh, ooh

Abbi pietà, pietà

Tutto quello che so

Il nostro amore è perso nel significato

Giù mentre vado

sono in ginocchio

Misericordia, misericordia, misericordia, ooh o

Puoi salvarmi dall’oscurità che conoscevo?

Cicatrici che hai lasciato

Mi invecchia

Trattenendo il respiro

Fuori al freddo

Misericordia, misericordia, misericordia, ooh o

Abbi pietà di me

Ooh, ooh, ooh

Abbi pietà, pietà

Ooh, ooh, ooh

Abbi pietà, pietà

Il significato di Mercy, canzone di Dotan

Il significato di Mercy è chiaro, la struggente e profonda canzone di Dotan vuole donare un raggio di speranza e di gioia. Così come ha dichiarato il cantante:

«Ho scritto Mercy l’anno scorso durante il primo blocco a Los Angeles. È arrivato mentre stavo semplicemente canticchiando una melodia ripetevo la parola Mercy a me stesso. Probabilmente, ero ispirato dallo stato del mondo in quel preciso momento».

Leggi anche: