Quali sono i 5 migliori Carnevali d'Italia

Quali sono i migliori Carnevali d’Italia? E quale quello più antico? La festività è un evento che interessa da Nord a Sud l’intera penisola, che per l’occasione si anima di musica, balli, divertimento e maschere. I Carnevali famosi e storici italiani sono parecchi, ma è indubbio come alcuni siano molto più conosciuti di altri. Insomma, basta considerare l’ampia visibilità che ogni anno, nei programmi televisivi più disparati o allo stesso tg, viene riservata a quello di Venezia o a quello di Ivrea. Ma questi non sono i soli: sei curioso di scoprire gli altri?

I 5 migliori Carnevali d’Italia

Se ti stai chiedendo qual è il Carnevale più famoso d’Italia perché magari prima a poi vorresti vederlo dal vivo, sei nel posto giusto. Per ovvie ragioni, l’edizione 2022 della maggior parte di essi è stata annullata, ma ciò non toglie che possa farti un’idea per il futuro. Continua a leggere.

Carnevale di Cento

E’ uno dei Carnevali più antichi d’Italia: sue notizie sono datate già a partire dal 1600. Ne abbiamo testimonianze grazie agli affreschi di Gian Francesco Barbieri (il “Guercino”), famoso pittore della città. E’ stato nel 1990, tuttavia, che il patron del Carnevale della città di Cento ha deciso di riportarlo agli albori trasformandolo in una grandissima festa, le cui caratteristiche non hanno nulla da invidiare ai Carnevali di rilevanza internazionale.

Carnevale di Acireale

E’ sicuramente il più bel Carnevale della Sicilia. La festa, che anima le vie e le piazze del centro storico della cittadina, ha molto da offrire e raduna ogni anno visitatori e curiosi da tutte le parti dell’isola. Sfilate dei carri allegorici-grotteschi realizzate con dedizione dagli artigiani acesi, ma anche luci, musica, coriandoli e tanto divertimento è quello che aspetta chi decide di visitare il Carnevale di Acireale.

Carnevale di Venezia

Non ha bisogno di presentazioni il Carnevale di Venezia, forse il più famoso non solo nella nostra penisola, ma anche all’Estero. Le sue maschere così eleganti, i suoi abiti così sofisticati lo hanno reso, nel tempo, un evento di spicco nel panorama nazionale. Non è un caso se – almeno in epoca pre-pandemia – in Veneto a febbraio non si parli praticamente d’altro.

Carnevale di Ivrea

Il Carnevale di Ivrea è conosciuto soprattutto – ma non solo, ci teniamo a specificarlo – per la sua battaglia delle arance, che è stata spesso al centro di polemiche. Questa costituisce l’elemento più spettacolare dell’evento e simboleggia la rivolta del popolo (alias gli aranceri che si trovano in giro a piedi) contro le armate del tiranno (ovvero gli aranceri che si trovano sui carri).

Carnevale di Viareggio

La sua prima edizione risale al 1873. Tante sono state da allora le sue evoluzioni nel corso degli anni, dai primi carri allegorici in movimento all’utilizzo della carta pesta per dare vita ad opere eccezionali. Oggi il Carnevale di Viareggio è un evento di arte, tradizione, spettacolo, cultura fatto di feste, sfilate di carri e veglioni in maschera.