Minari su Sky Cinema Due e Now

Arriva in prima visione mercoledì 5 maggio alle ore 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su Now Minari, il film di Lee Isaac Chung, vincitore dell’Oscar per la Miglior attrice non protagonista a Yuh-Jung Youn, prima coreana in assoluto ad aver ottenuto la tanto ambita statuetta. Il film è stato presentato in anteprima nel gennaio 2020 al Sundance Film Festival ed è arrivato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 26 aprile. Chi non ha ancora avuto modo di andare al cinema però ha la possibilità di vederlo comodamente da casa grazie a Sky e Now.

Minari, il film vincitore dell'Oscar per la Miglior attrice non protagonista a Yuh-Jung Youn

Minari: la trama del film

Minari (dal nome di una pianta acquatica coreana che assomiglia al crescione europeo) si svolge negli Stati Uniti degli anni Ottanta ed è tratto dalla vera storia dello stesso regista. Tutto comincia quando Jacob (interpretato da Steven Yeun, The Walking Dead, Burning – L’amore brucia), immigrato coreano, fa trasferire la sua famiglia dalla costa occidentale della California all’Arkansas, per seguire il suo sogno lavorativo di indipendenza come agricoltore. Nonostante l’uomo veda l’Arkansas come una terra ricca di possibilità per lui, la moglie ed il resto della famiglia non sono d’accordo di questo cambiamento così repentino. Ad aiutare Jacob nella fattoria c’è il veterano di guerra Paul che ha il volto di Will Patton (Yellowstone). L’arrivo dalla Corea della nonna (Yuh-Jung Youn, Youn’s Kitchen, The Housemaid) cambia ancora una volta la loro vita per i suoi modi bizzarri che susciteranno la curiosità del nipotino David (Alan Kim) e della sua sorellina. Nel frattempo, nel tentativo di creare una fattoria propria, Jacob comincia a mettere a repentaglio le finanze e la stabilità dei suoi cari.

Minari: tutti i premi vinti

Oltre all’ultima vittoria agli Oscar 2021 di cui vi abbiamo parlato prima (in totale aveva sei nomination), Minari ha vinto il Golden Globe come Miglior film straniero, il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival. Ecco l’elenco completo dei premi vinti:

2021 – Premi Oscar

Migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong

Migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong 2021 – Golden Globe

Miglior film straniero

Miglior film straniero 2020 – Boston Society of Film Critics Awards

Migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong

Migliore colonna sonora a Emile Mosseri

Migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong Migliore colonna sonora a Emile Mosseri 2020 – Los Angeles Film Critics Association Awards

Miglior attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong

Miglior attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong 2021 – San Diego Film Critics Society Awards

Migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeong

Migliore sceneggiatura originale a Lee Isaac Chung

