Torna Halloween a Mirabilandia: anche nel 2021 il parco divertimenti tra i più famosi d’Italia potrebbe rivelarsi il posto migliore per intrattenerci in occasione della notte delle streghe (e non solo). Pensate a quanto sarebbe bello trascorrere la festa di Halloween in uno dei parchi divertimenti più bello e avvincente d’Italia. Per questo, vi diamo tutte le info su orari, prezzi, date e modalità che vi permetteranno di fare il vostro ingresso e di godervi la festa in sicurezza.

Il 31 ottobre, notte delle maschere paurose, delle zucche, delle caramelle e del “dolcetto o scherzetto“, Mirabilandia si tinge di divertimento e di scherzi appositamente pensati per la notte del terrore e della paura. Ad Halloween non manca poi molto ma, così come a Gardaland, anche qui la festa è anticipata da numerosi week end di terrore. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Halloween 2021 a Mirabilandia: le date

Il parco divertimenti di Mirabilandia vuole sorprendere tutti i suoi visitatori regalando loro una serie di feste ed eventi per festeggiare al meglio la ricorrenza delle zucche, delle maschere e delle streghe. Come è accaduto negli anni passati, anche questo il Parco, che si tinge di colori stregati e rinnova tutta la sua offerta a tema Halloween, ci attende con fantastiche avventure capaci di tenerci con il fiato sospeso. Il Parco è aperto tutti i sabati e tutte le domeniche di ottobre e lunedì 1 novembre 2021 con eventi, parate e feste a cui partecipare.

In osservanza al D.L. nr. del 23 luglio 2021, per accedere al Parco di Mirabilandia sarà richiesta la presentazione del Green Pass in corso di validità a tutti i visitatori a partire dai 12 anni di età. Se non ce l’avete, tuttavia, il parco offre la possibilità di fare un tampone rapido, gratuito e certificato proprio all’ingresso.

Halloween 2021 a Mirabilandia: i prezzi

Passiamo al secondo pensiero riguardo al trascorrere la festa di Halloween a Mirabilandia, ovvero i prezzi. Se vi collegate sul sito del parco potrete trovare delle valide offerte che riguardano voli e alloggio. Inoltre, di seguito, troverete gli orari di apertura dei tunnel dell’orrore e dell’horror zone.

Si potrà visitare l’Horror Festival di Mirabilandia a partire dal primo weekend di ottobre e per tutti i weekend fino al 1° novembre. In quanto al costo dei biglietti, sono previsti sconti importanti per chi lo acquista online: gli adulti pagano 24,90 euro al posto di 34,90 euro. I bambini tra 100 cm e 140 cm e gli anziani al di sopra di 60 anni pagano 24,90 euro (al posto di 29,90 euro). I bambini entro i 100 centimetri di altezza entrano gratis.

Il Parco sarà aperto dalle 10:00 alle 22:00 tutti i sabati di ottobre

Il 30 e il 31 di ottobre la chiusura è prevista a mezzanotte

Halloween Horror Festival inizierà alle ore 19:00 nei giorni sopra indicati

Durante Halloween Horror Festival, i tunnel horror saranno disponibili tutti i sabati dalle ore 16:00, il 30 e il 31 ottobre dalle ore 18:00

Per tutte le altre giornate di Halloween – le domeniche e lunedì 1 novembre – i tunnel horror saranno aperti dalle 14:00

Halloween 2021 a Mirabilandia: gli eventi in programma

Decorazioni a tema in tutto il Parco e un palinsesto di show adatti a tutte le età: questo è Halloween 2021 a Mirabilandia. Sabato 16, 23, 30 e domenica 31 ottobre appuntamento con Halloween Horror Festival. Due saranno le zone del parco off limits per chi non ama il brivido (e non è il nostro caso, giusto?).

Si tratta della Zombieville, un villaggio western affollato da creature affamate di sangue, e del territorio dedicato a Scary Movies, dove si potranno rivivere in prima persona le scene più famose dei film horror. Oltre le due aree appena viste, non mancheranno percorsi a tema horror adatti per adulti, teenager e bambini. Ci sarà, ad esempio, il tunnel Acid Rain, dove ci saranno feroci creature a caccia dei visitatori. La Malabolgia e la sua discesa agli inferi, il pianto della madre Llorona e i sadici scherzi di un clown fuori dal comune in Psycho Circus.

Acquistando un biglietto supplementare, si potrà entrare in Legends of Dead Town, una vera e propria casa degli orrori con percorsi complessi e continue disavventure paurose. Tra gli show dedicati, infine, il musical Los Locos Fantasmas e Delirium, ambientato durante la notte di Halloween. Ricapitolando, cosa ci aspetta?

Tunnel Horror per adulti e teenager

Halloween Horror Festival

Tunnel e percorsi fatati per bambini e famiglie

Spettacoli e intrattenimento dedicato

Le attrazioni di Mirabilandia

Ora che è tutto chiaro, cosa aspetti a prenotare?

