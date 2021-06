Mohicani di Boomdabash e Baby K: testo e significato

Mohicani di Boomdabash e Baby K: uscita

I Boomdabash sono tornati venerdì 11 giugno con il nuovo singolo Mohicani e questa volta in duetto con Baby K. La canzone è pronta a diventare un tormentone estivo in perfetto stile reggae – pop, un brano di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza i ragazzi, uno dei migliori gruppi reggae italiani in grado di unire sapientemente sound reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Mohicani di Boomdabash e Baby K: significato

“Mohicani come molti dei brani di Boomdabash è una canzone che prima di tutto intende regalare gioia, felicità, energia e good vibes allo stato puro. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio della musica e nel suo potere salvifico, molto spesso è proprio una canzone che riesce a farci sentire bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare molti dei nostri problemi”, racconta la stessa band.

Mohicani di Boomdabash e Baby K: testo

Ecco il testo completo di Mohicani di Boomdabash e Baby K: