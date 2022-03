Morto Taylor Hawkins dei Foo Fighters: tour cancellato?

Morto Taylor Hawkins dei Foo Fighters: l’annuncio

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della musica nella mattinata di sabato 26 marzo 2022: è venuto a mancare a soli 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters. L’annuncio della morte è stato dato dallo stesso gruppo americano nei loro profili social: “La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins […] Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa – continua il messaggio – vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile”. Non sono ancora chiare le cause della morte, tuttavia pare che l’artista sia stato trovato morto in un albergo di Bogotà dopo un ipotetico infarto.

Morto Taylor Hawkins dei Foo Fighters: cosa accadrà al tour?

I ragazzi si trovavano nella capitale colombiana per performare al Festival Estero Picnic, tappa del loro tour in America Latina che li avrebbe visti poi in Brasile. Ma appunto cosa accadrà al tour? Al momento non è chiaro quali saranno le conseguenze: verrà trovato un sostituto all’ultimo momento? Ci sarà un periodo di stop con date rimandate e poi la ripresa tra qualche mese? Verrà annullato tutto? Solo nei prossimi giorni scopriremo la decisione che tutti i fan aspettano dopo questo grande dolore. Anche i fan italiani aspettavano di vederli dal vivo da ben due anni, infatti la tappa a Milano era stata programmata nel 2020, poi spostata nel 2021 a causa della pandemia e ancora rimandata alla prossima estate sempre per colpa del Covid. L’appuntamento dovrebbe essere – il condizionale a questo punto è d’obbligo – il prossimo 12 giugno agli iDays all’Ippodromo Milano Trenno.

Foo Fighters a Milano: come arrivare

Ecco tutte le indicazioni su come arrivare al concerto dei Foo Fighters a Milano:

METRO : usare la linea metropolitana M5 ("linea lilla") e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 ("linea rossa"), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

: usare la linea metropolitana M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa). AUTO: per chi proviene dalle autostrade: tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro.

