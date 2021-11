MTV EMA 2021: tutti i cantanti

MTV EMA 2021: svelati i primi performer

MTV ha svelato i nomi dei primi artisti internazionali che performeranno agli MTV EMA 2021. Maluma, Maneskin e Kim Petras saliranno sul palco dell’atteso appuntamento dal vivo per festeggiare il potere della musica in tutto il mondo. La manifestazione verrà trasmessa a livello globale domenica 14 novembre. Maluma, icona latina nota al livello internazionale, vincitore agli VMA 2020 nella categoria “Best Latin”, torna per la seconda volta sul palco degli EMA oltre ad avere due candidature come “Best Latin” e “Best Lat Am-Central Act”. I Maneskin performeranno per la prima volta sul palco degli EMA; la band ha 3 nomination per “Best Rock”, “Best Group” e “Best Italian Act”. Infine ci sarà Kim Petras, reduce da una esibizione di successo durante il pre-show dei VMAs in cui ha interpretato il suo ultimo singolo “Future Starts Now”.

MTV EMA 2021: chi presenta

Saweetie farà il suo esordio come presentatrice degli MTV EMA, sul cui palco performerà anche con le sue hit “Best Friend” e “Back To The Streets” tratte dal suo prossimo disco Pretty Bitch Music. “Tutto può succedere agli MTV Emas – ha dichiarato la cantante – Gli Emas celebrano il linguaggio universale della musica che accomuna il mondo intero e non vedo l’ora di stare sul palco e di esibirmi: ho in serbo tante sorprese!”. “Siamo entusiasti di avere Saweetie come presentatrice e performer degli Emas di quest’anno a Budapest – ha aggiunto Bruce Gillmer, Presidente Music, Music Talent, Programming & Events per ViacomCBS – Saweetie è un concentrato di talento che senza dubbio saprà illuminare il palco di una delle più grandi serate dedicate alla musica”.

MTV EMA 2021: tutte le info

Il prossimo 14 novembre andranno in scena nel Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria gli MTV Europe Music Awards 2021. La Rete televisiva ha svelato le candidature e troviamo Justin Bieber in testa con ben otto nomination tra cui “Best Artist”, “Best Pop”, ben due “Best Song” per i suoi successi globali “Peaches” con Daniel Caesar e Giveon e “STAY” con The Kid LAROI, “Best Video” per “Peaches”, “Best Collaboration” insieme a The Kid LAROI e “Biggest Fans”. Dietro di lui Doja Cat e Lil Nas X lo rincorrono con sei nomination ciascuno.