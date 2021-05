MTV Movie e TV Awards 2021: anticipazioni

MTV è pronto a due notti con molte sorprese, anche musicali: è infatti arrivato il momento degli “MTV Movie & TV Awards” presentati da Leslie Jones e di “Movie & TV Awards: UNSCRIPTED” condotti da Nikki Glacer. Questi due eventi, trasmessi in diretta dal Palladium di Los Angeles, daranno lustro ai momenti più emozionanti del grande e del piccolo schermo. In Italia gli eventi andranno in onda in lingua originale rispettivamente alle 3:00 del mattino di lunedì 17 maggio e alle 3.00 del mattino di martedì 18 maggio sempre su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) e MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky).

MTV Movie e TV Awards 2021 in streaming su NOW

MTV Movie e TV Awards 2021: nomination

MTV ha presentato due nuove categorie social, la prima è quella di Best Musical Moment (Presentato da Sonic Drive-In) agli gli MTV Movie & TV Awards:

Black Is King “Brown Skin Girl”

Bridgerton “Wildest Dreams” (Daphne & Simon’s Honeymoon Phase)

Cobra Kai “I Wanna Rock” (Miguel e Johnny al concerto di Dee Snider)

Julie and the Phantoms “Edge of Great”

Love & Monsters “Stand By Me” (Mav1s e Joel che guardano le Sky Jellies)

The Kissing Booth 2 “Lost In The Wild” (Elle & Marco’s Dance Competition Performance)

To All The Boys: Always and Forever “Beginning Middle End” (Peter & Lara Jean’s Song)

WandaVision “Agatha All Along”

A questi si sommano le nomination della Best Music Documentary per i Movie & TV Awards: UNSCRIPTED:

Ariana Grande: Excuse Me, I Love You

Biggie: I Got a Story to Tell

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

BTS: Break the Silence: The Movie

Demi Lovato: Dancing With the Devil

Shawn Mendes: In Wonder

Taylor Swift: Miss Americana

The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart

The New York Times Presents: Framing Britney Spears

Tina

