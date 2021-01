Music For Love: uscita, collaborazioni e progetto

Music For Love: uscita

È uscito venerdì 22 gennaio Music For Love Vol. 1, distribuito in Italia e a livello internazionale da Music for Love e Maqueta Records: si tratta di un progetto nato da un’idea dell’imprenditore tessile italiano che vive negli Stati Uniti Franco Nannucci dopo un live e una sessione di registrazione in Italia nell’estate del 2019, e dopo aver preso corpo nel settembre dello stesso anno grazie alla produzione artistica di Stefano De Donato, fondatore e bassista dello storico gruppo Dirotta su Cuba. Si tratta di un progetto solidale a cui hanno dato appoggio anche i fratelli Marley, figli della leggenda Bob Marley.

Music For Love: collaborazioni

Chuck Alkazian, Tuğçe Albayrak, Simona Bencini, Fabrizio Bosso, Muhlis Berberoglu, Anastasia Boldyreva,

Kayo Bracey, Marco Caponi, Marilena Catapano, Francesco Cherubini, Andrea De Donato, Stefano De Donato, Daniel Fasano, Stefano Ferraro, Hugo Ferreira, Rossano Gentili, Sonny King, Maurizio Lampugnani,

Ismaila Mbaye, Alberto Marsico, Giuseppe Mazzamuto, Pietro Nannucci, Riccardo Onori, Simone Papi, Gianluca Petrella, Mario Rosini, Cecy Santana, Sabina Sciubba, Leopoldo Sebastiani, Daniele Vettori sono le persone che hanno collaborato a questo lavoro.

Music For Love: progetto

“Si tratta di un progetto grande e ambizioso. È stato un vero viaggio, un film, un puzzle che uno alla volta ha trovato i pezzi per completarsi. Come una magia – racconta Franco Nannucci – Un’idea che è durata 15 mesi fino a trovare la sua forma definitiva. Un’idea nata quasi per caso dal sogno di poter ascoltare Michel Petrucciani suonare con Fabrizio Bosso, da un brano e messaggio di Damian Marley ed il sogno di dedicare un brano a Miles Davis. Sogni che mai avrei creduto di poter realizzare”. Ricordiamo che il 100 per cento del ricavato dalle vendite verrà donato alla FONDAZIONE FABRIZIO MEONI ONLUS e alla GHETTO YOUTHS FOUNDATION, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla creazione di cambiamento sociale ed equità, dei fratelli Stephen, Damian e Julian Marley.