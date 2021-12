Netflix: i film consigliati per bambini e famiglie a Natale

Grandi film da guardare e riguardare durante le festività natalizie con i bambini e insieme al resto della famiglia: tra i titoli più gettonati per i più piccoli troviamo come Un bambino chiamato Natale, ma è proprio Netflix a farci un quadro completo dei film più belli da vedere sulla piattaforma in streaming con bambini e parenti.

Netflix: i film consigliati

Ogni famiglia è diversa, perciò Netflix ha deciso di investire nei migliori contenuti per bambini e famiglie che arrivano da ogni parte del mondo. Al tempo stesso, vuole dare ai genitori i filtri di cui necessitano per prendere le decisioni adatte per le proprie famiglie. Ecco quali film si possono già trovare sulla piattaforma.

La famiglia Claus: A Jules Claus non piace il Natale e dopo la scomparsa del papà l’anno passato, non vuole proprio più saperne. Mentre la madre è al lavoro, Jules si trova nel negozio di giocattoli del nonno e scopre che lui è il vero Babbo Natale.

Un pettirosso di nome Patty: Mentre è ancora nell’uovo, Robin rotola in una discarica e viene adottata da una famiglia di topi. Una volta cresciuta però iniziano a vedersi le differenze con la sua famiglia, per questo motivo organizza una rapina per far capire a tutti di essere una brava topina.

Maya e i tre guerrieri: Una principessa guerriera di nome Maya inizia una missione per realizzare un’antica profezia.

Un bambino chiamato Natale: Un ragazzino di nome Nikolas parte tra le nevi del Nord alla ricerca del padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi.

Waffles + Mochi – Una festa tutta nuova: Waffles e Mochi rientrano sulla Terra del cibo congelato per le feste e imparano molto dalle persone che incontrano sulla loro strada.

Colorforms: Charlie e la città dei colori: In questi episodi a tema invernale, c’è la nuova amica di Charlie, Yetilda D. Yeti, che fa coppia con Charlie per nuove avventure innevate.

Jurassic World – Nuove Avventure, Stagione 4: Jurassic World: Camp Cretaceous segue un gruppo di sei ragazzi scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo avventura sul lato opposto di Isla Nublar. Ma quando i dinosauri scatenano il panico in tutta l’isola, i campeggiatori sono bloccati.