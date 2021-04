Nomadland: uscita, trama e premi vinti

Nomadland: uscita

Nomadland, il lungometraggio Searchlight Pictures, uscirà il prossimo 29 aprile nelle sale cinematografiche italiane e il 30 aprile su Star all’interno di Disney+. Diretto dalla regista Chloé Zhao e interpretato da Frances McDormand, la pellicola è tratta dalla storia del libro omonimo di Jessica Bruder “Nomadland. Un racconto d’inchiesta”, edito in Italia da Edizioni Clichy. Chloé Zhao è nata e cresciuta a Pechino ma è cittadina americana di adozione. Lavora a Los Angeles da metà della sua vita, dove ha studiato, lavorato e si è formata, diventando una regista di successo. Ha al suo attivo tre film indipendenti ed è stata notata dalla Marvel per essere dietro la macchina da presa per il futuro “Gli eterni”, che arriverà prossimamente al cinema.

Nomadland: trama

“Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Terzo lungometraggio della regista Chloé Zhao, Nomadland vede nel cast la presenza dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nel ruolo di mentori e compagni di viaggio di Fern durante il suo vagare attraverso i vasti paesaggi dell’Ovest americano”, questa è la trama ufficiale del film.

Nomadland: premi vinti

Ecco tutti i premi già vinti da Nomadland:

2021 – Premi Oscar

Miglior film

Miglior regista a Chloé Zhao

Miglior attrice a Frances McDormand

Miglior film drammatico

Miglior regista a Chloé Zhao

2020 – Boston Society of Film Critics Awards

Miglior film

Miglior regista a Chloé Zhao

Miglior fotografia a Joshua James Richards

2020 – British Independent Film Awards[21]

Miglior film indipendente internazionale

2020 – Chicago Film Critics Association Awards[22][23]

Miglior film

Miglior regista a Chloé Zhao

Migliore attrice a Frances McDormand

Migliore sceneggiatura non originale a Chloé Zhao

Miglior fotografia a Joshua James Richards

2020 – Los Angeles Film Critics Association Awards[24]

Miglior regista a Chloé Zhao

2020 – New York Film Critics Circle Awards[25]

Miglior regista a Chloé Zhao

2020 – Mostra internazionale d’arte cinematografica

Leone d’oro al miglior film

Menzione speciale al premio SIGNIS

Premio Fair Play al cinema – Vivere da sportivi

2020 – Toronto International Film Festival

Premio del pubblico

2021 – Gotham Independent Film Awards[28][29]

Miglior film

Premio del pubblico

2021 – National Society of Film Critics Awards

Miglior film

Miglior regista a Chloé Zhao

Miglior attrice a Frances McDormand

Miglior fotografia a Joshua James Richards