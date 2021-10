Oggi, 2 ottobre, ricorre la Giornata Mondiale della nonviolenza: le frasi di Gandhi ad essa dedicate sono celebri. Poche persone nella storia possono vantare di avere avuto una tale influenza sulla vita sociale, e il Mahatma Gandhi è una di queste.

Nato in India e qui cresciuto, ha poi studiato legge a Londra. Da lì si è recato in Sudafrica per un lavoro e vi è rimasto per fare una campagna per i diritti degli indiani in Sudafrica. Una volta tornato in India, si è distinto per la sua attività politica e la promozione dell’indipendenza indiana dal dominio britannico. Non condusse una vita esente da critiche – la sua lotta non armata aveva comunque a che fare con la disobbedienza ai potenti, era pur sempre una ribellione – ma ciò per cui è passato alla storia è il suo grande impegno come sostenitore della nonviolenza.

Non è un caso che le Nazioni Unite abbiano scelto il 2 ottobre, in onore della nascita di Gandhi, come data nella quale fare ricorrere Giornata internazionale della nonviolenza. Oggi è il giorno giusto per fermarsi un attimo a riflettere. Lascia che queste citazioni ti ricordino tutto il bene che Gandhi ha aiutato a realizzare nel mondo e quanto la violenza non sia mai la strada migliore, in nessun ambito della vita.

Frasi di Gandhi sulla non violenza

Gandhi ci insegna a coltivare l’amore tra gli uomini e ci dice che solo l’amore può contrastare l’odio: rispondere con l’odio all’odio non fa altro che ingigantire il male. Senza contare come nuoccia a noi stessi e invada le nostre menti di pensieri negativi, peggiorando la nostra vita.

“La non violenza è la forza più grande e più attiva del mondo. Non si può essere passivamente non violenti… Una persona che può esprimere non violenza nella vita esercita una forza superiore a tutte le forze della brutalità.”

“Ti offro pace. Ti offro amore. Ti offro amicizia. Vedo la tua bellezza. Sento il tuo bisogno. Sento i tuoi sentimenti”.

“La non violenza è il culmine del coraggio.”

“Il primo principio dell’azione nonviolenta è quello della non collaborazione con tutto ciò che è umiliante”.

“Mi oppongo alla violenza perché quando sembra fare del bene, il bene è solo temporaneo; il male che fa è permanente”.

“Il genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla non-violenza. L’odio può essere sconfitto soltanto con l’amore. Rispondendo all’odio con l’odio non si fa altro che accrescere la grandezza e la profondità dell’odio stesso.”

“Gesù sarebbe vissuto e morto invano se non ci avesse insegnato a regolare tutta la vita con la legge eterna dell’amore.

“Se l’intelletto svolge un ruolo importante nel campo della violenza, ritengo che abbia un ruolo maggiore nel campo della non violenza”.

“Sono pronto a morire, ma non c’è motivo per cui sono pronto a uccidere.”

“La pace è la sua stessa ricompensa.”

“La mia fede, nel detto, che ciò che si guadagna con la spada sarà anche perduto con la spada, è imperitura”.

“Un uomo debole è solo per caso. Un uomo forte, ma non violento è ingiusto per caso.”

