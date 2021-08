Notte di San Lorenzo, le frasi più belle sulle stelle

La notte di San Lorenzo promette – come ogni anno – grandi emozioni: quelle che solo una pioggia di stelle cadenti che squarciano il cielo nel buio totale sa regalare. Mentre aspettate che cali la sera per poterle contemplare, potete leggere questa raccolta di frasi, citazioni e aforismi sulle stelle sui quali, perché no, poter riflettere da soli o in compagnia.

O magari dedicare alla vostra dolce metà. Oppure, per essere un po’ meno profondi, si tratta di parole che potrebbero tornare utili come caption delle foto da condividere su Instagram il 10 agosto. Le citazioni di questo tipo, solitamente, raccolgono un sacco di like. Leggete queste frasi sulle stelle in occasione della notte di San Lorenzo.

Frasi sulle stelle per la notte di San Lorenzo

Le stelle cadono senza far rumore per non svegliarci (Roberto Gervaso)

È quello che fanno le stelle: guardano gli innamorati, ecco perché sono così belle. (Ivan Turgenev)

Mi ero detto che una stella cadente era una stella che poteva essere bella ma per paura di brillare scappava il più lontano possibile. Un po’ come me. (Joël Dicker)

Ovunque tu vada, ovunque vivi, le stelle rimarranno le stesse di quando eravamo insieme. (Jaymin panchasara)

L’anima è piena di stelle cadenti (Victor Hugo)

Chissà che le stelle cadenti non si lancino nel vuoto solo per vedere i nostri occhi stupirsi. (Fabrizio Caramagna)

Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa (Bob Marley)

‎Se vedete una stella cadente, trattenetela nel vostro cuore: è l’anima di qualcuno che è stato capace di dare amore in questo mondo. (Sergio Bambarén)

Amami come se oggi fosse l’ultimo giorno in cui possiamo vedere le stelle nel cielo, dormire sotto il loro mantello, gettarci nell’oblio e non raggiungere mai più la realtà. (Akshay vasu)

La vita è sfuggente, e quando sarete in difficoltà, sollevate lo sguardo al cielo d’estate con le stelle disperse nella notte vellutata. Ogni volta che una stella cadente sfreccerà nel buio della notte, trasformando la notte in giorno con il suo bagliore, esprimete un desiderio e pensate a me. Rendete la vostra vita spettacolare. Io so di averlo fatto (Robin Williams)

Mi piace pensare che tutti siamo la stella cadente di qualcuno, il suo desiderio più ricorrente, il suo pensiero più insistente. Quel sogno ad occhi chiusi che diventa speranza ad occhi aperti. (Antonio Curnetta)

Mi rallegro sempre del fatto che le stelle che cadono nel mare siano disabitate (Stanisław Jerzy Lem)

Per quanto mi riguarda, nulla so con certezza. Ma la vista delle stelle mi fa sognare (Vincent Van Gogh)

Una stella cadente non serve ad esaudire un desiderio. Serve a dirci che la bellezza, per quanto passeggera ed inafferrabile, può cambiarci dentro. (Fabrizio Caramagna)

Se hai incontrato una donna affascinante e non la rivedi più, era soltanto una stella cadente (Davide Ortisi)

Le stelle, la luna, stanno lì, e continuano a illuminarci, brillano per noi. Che cosa vuoi che importi, a loro, quello che è successo? Ci fanno compagnia e ne sono felici. (Ildefonso Falcones)

Effimere come le scie delle stelle cadenti sembrano anche le nostre vite: come le molte che si sono già spente, come quelle che non riusciamo a vedere, fra cui forse anche la nostra (Claudio Comandini)

