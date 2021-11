Nuovo album Marracash, Noi, Loro Gli Altri: cosa sapere

Dopo il grande successo dell’album “Persona”, il disco che è sempre stato presente in classifica a due anni dall’uscita e anche il disco più venduto del 2020 con oltre 200.000 copie vendute e più di 475 milioni di streaming solo su Spotify, il cantante rap e produttore discografico italiano Fabio Bartolo, in arte Marracash, torna con un nuovo album intitolato: “Noi, Loro, Gli Altri”. Marracash ha deciso di dar vita a una trilogia di copertine che potesse esprimere al meglio il concept dell’album. “Noi” è la main cover disponibile in tutti i formati CD e Vinile, mentre è possibile acquistare l’album con le cover “Loro” e “Gli Altri” nella sola versione Vinile in edizione limitata.

Nuovo album Marracash, Noi, Loro Gli Altri: i brani

Ecco elencati i 14 brani che fanno parte del nuovo e recente album del rapper italiano Marracash che descrive il presente e lo analizza nella sua frammentazione:

Loro

Pagliaccio

∞ Love: feauturing con Guè Pequeno

Crazy Love

Cosplayer

Dubbi

Laurea ad Honorem: feauturing con Calcutta)

Noi

Noi, Loro, Gli Altri Skit

Gli Altri (Giorni Stupidi)

Nemesi: feauturing con Blanco

Dumbo gets mad skit

Cliffhanger

Nuovo album Marracash, Noi, Loro Gli Altri: data di uscita

Aspettavate da anni una nuova uscita di Marracash? Siete curiosi di sentire i nuovi brani dell’album? Siete curiosi di scoprire con chi ha collaborato per questo album? Non state più nella pelle e volete sapere i temi, le emozioni, i racconti di cui parleranno le 14 nuove canzoni dell’album “Noi, Loro, Gli Altri”? Sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming di YouTube, Apple Musci, Spotify, Play Music a partire da venerdì 19 Novembre 2021. Lo avete già ascoltato? Vi è piaciuto? Noi ne siamo rimasti innamorati.

Potrebbero interessarti anche: