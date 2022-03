Obi-Wan Kenobi: il trailer dell'attesa serie su Disney+

Obi-Wan Kenobi: il trailer

Disney+ ha rilasciato su Youtube il teaser trailer di Obi-Wan Kenobi, dando al pubblico una primissima anticipazione della tanto attesa serie originale che arriverà il prossimo 25 maggio in esclusiva su Disney+. La serie evento ha come regista Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di due amati episodi della prima stagione di The Mandalorian. “Penso non sia un segreto che Hayden Christensen torni e che interpreteremo delle nuove scene insieme di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker ed è stato fantastico lavorare ancora con lui. Non vi dirò nient’altro riguardo la storyline, ma vi dirò solo che penso soddisferà davvero i fan di Star Wars. Ho sempre sentito ci fosse una storia da raccontare tra Episodio III – dove io finisco di interpretare Obi-Wan nei film – ed Episodio IV – dove Alec Guinnes è Obi-Wan. Gli autori della serie, la regista [Deborah Chow], ma anche io e tutti gli altri, penso abbiamo confezionato una storyline davvero molto bella. Penso che alla gente piacerà“.

Obi-Wan Kenobi: la sinossi ufficiale

Ecco la trama ufficiale di Obi-Wan Kenobi:

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi: personaggi

Il protagonista assoluto è Ewan McGregor, che tornerà nel suo ruolo del Maestro Jedi e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Nel cast troviamo anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

