Black Friday 2021: le offerte di elettronica da non perdere

Manca pochissimo al Black Friday e siamo tutti in prima fila per acquistare quello che stiamo monitorando già da un po’ e che magari inizia ad essere già in offerta. La data da segnare sul calendario è il 26 novembre ma, come i veterani sanno bene, alcune offerte sono iniziate già e proseguono il lunedì successivo, giornata dedicata al Cyber Monday (29 novembre). Tra gli acquisti più in voga ci sono i prodotti di elettronica, in quanto è possibile fare degli ottimi affari e pagare la merce a prezzi davvero stracciati. Per questo motivo terremo sotto controllo le offerte che saranno attivate da UniEuro, MediaWorld, Euronics e Trony: seguiteci perché vi aggiorneremo minuto per minuto!

UniEuro, offerte Black Friday 2021

Per il Black Friday 2021 UniEuro è già all’opera: sono previste tantissime offerte e promozioni per tutte le esigenze. Basterà cominciare a dare un’occhiata sullo store online o presso i punti vendita individuare il prodotto che vi serve e tenerlo sotto controllo. Lo trovate ad un prezzo molto più basso già a partire dai giorni che precedono il 26 novembre. Occhio anche alle offerte lampo: dovrete essere rapidissimi se volete accaparrarvi l’offerta migliore!

Offerte MediaWorld Black Friday

Il 26 novembre sarà la giornata ideale per acquistare i prodotti migliori a prezzi bassissimi anche su MediaWorld. Sarà un’occasione unica non solo per comprare qualcosa per se stessi, ma anche per iniziare ad acquistare i regali di Natale. Saranno tantissimi gli articoli scontati e già da adesso trovate numerose offerte: smartphone, tablet, elettrodomestici, TV e moltissimo altro ancora. Non vi resta che iniziare la ricerca!

Black Friday 2021 Euronics

Il venerdì nero sarà celebrato anche da Euronics: lo store online consiglia ai propri clienti di cominciare ad individuare la merce che si desidera acquistare e monitorare la situazione. Sarà possibile anche recarsi presso i negozi fisici e guardare più da vicino i prodotti, in modo da essere più sicuri. Fatto ciò, non vi rimane che collegarvi allo scoccare della mezzanotte del 26 novembre ed effettuare subito l’acquisto, oppure potrete andare direttamente nel punto vendita più vicino e comprare l’oggetto scontatissimo.

Trony, offerte Black Friday

Anche i negozi Trony offriranno proporranno una serie di sconti e promozioni sui prodotti di elettronica, elettrodomestici e tantissimo altro. Le offerte, sia online che nei punti vendita, partono una settimana prima come negli anni passati. Anche in questo caso non vi rimane che iniziare a dare un’occhiata al volantino e monitorare la situazione!

