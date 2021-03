ORA LEGALE: PERCHÉ ESISTE E QUANDO TORNA

Stanotte è terminato il periodo dell’ora solare, l’ora “naturale”, vale a dire quella standard che deriva naturalmente dalla rotazione terrestre, e si passerà all’ora legale 2021. L’ora legale è un orario introdotto successivamente, teorizzato nel 1700 da Benjamin Franklin e introdotto in Europa nel 1916. Ma quali sono i motivi che hanno spinto gli Stati ad adottare per un certo periodo dell’anno l’orario legale? Quando cambia l’ora legale? Vediamo dunque di risolvere tutti questi dubbi e di vivere più consapevolmente questi cambiamenti.

Non perderti:

ORA LEGALE: QUANDO È STATA INVENTATA E PERCHÉ

Come abbiamo gà detto l’orario legale è stato teorizzato da Benjamin Franklin, l’inventore del parafulmini, nel 1784. Lo scienziato sosteneva infatti che per risparmiare un bel po’ nel consumo delle candele bastava portare avanti di un’ora l’orologio, così da avere un’ora in più al giorno di luce solare. L’ora legale però non fu introdotta subito, ma entrò in vigore in Europa nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, per esigenze economiche. Lo scopo dell’orario legale è duque il risparmio energetico: con un’ora in più di luce solare è possibile risparmiare, in un anno, circa 650 milioni di kilowattora.

Scopri di più:

ORA LEGALE 2021: PERCHÉ SI CHIAMA COSÌ

La denominazione “ora legale” è relativa sono ad alcuni Stati, mentre in altri Paesi il nome è più diretto, come per esempio “orario estivo” oppure “orario di risparmio della luce diurna”. Prende anche il nome di ora legale perché è regolata e stabilita dalla legge: in Italia il passaggio all’ora legale è regolato dall’art. 22 della legge 96 del 2010, in cui si stabilisce che si passa dall’ora solare all’ora legale alle ore 2.00 dell’ultima domenica di marzo.

ORA LEGALE, QUANDO CAMBIA?

Ricordiamo che il 29 ottobre 2016 siamo passati all’ora solare: alle 3.00 in punto abbiamo mandato indietro le lancette fino ad arrivare alle ore 2.00. Stanotte invece, precisamente la notte del 25 marzo 2017 tornerà l’ora legale e occorrerà mandare avanti di un’ora le lancette (dalle ore 2.00 alle ore 3.00).