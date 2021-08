Tra venti giorni si torna in classe: per il back to school dopo quasi due anni di pandemia ci vuole l’abbigliamento perfetto. Come vestirsi il primo giorno di scuola? Probabilmente siamo tutti un po’ disabituati a indossare qualcosa di diverso dalla classica tuta per assistere alle lezioni.

Ma se facciamo un piccolo sforzo di memoria, ci accorgeremo di come, nell’armadio, siano ben riposti quei jeans tanto carini che avevamo acquistato mesi addietro. E se diamo una sbirciatina in fondo al cassetto, scopriremo di avere almeno un paio di t-shirt super trendy che non abbiamo ancora messo.

Tutto questo, per introdurti i nostri consigli sull’abbigliamento per il back to school. Cosa mettere il primo giorno di scuola? Prendi spunto.

Leggi: Come vestirsi per il primo giorno di liceo: 5 errori da non fare

5 outfit per il primo giorno di scuola superiore

Cosa indossare il primo giorno di scuola è una decisione molto importante dal momento che puoi causare un impatto particolarmente positivo o particolarmente negativo su compagni di classe e professori. Sappiamo che sei eccitato/a all’idea di tornare in classe, ma la troppa agitazione può giocare brutti scherzi. La scelta dei dettagli è molto importante, non solo l’abbigliamento fa la sua parte: anche l’acconciatura e il tipo di scarpe possono fare la differenza. Ciò che conta, però, è indossare qualcosa di confortevole e nel quale ci si senta a proprio agio.

1. Gonna plissettata con t-shirt (e felpa)

Le gonne a pieghe sono uno dei must del momento e, probabilmente, lo saranno ancora a lungo. Puoi infilarci dentro una t-shirt (o camicia, a seconda del tuo stile). Sneakers ai piedi e felpa, o giacca di jeans al seguito (perché non si sa mai). Tale abbigliamento si può tranquillamente abbinare a zaini e accessori che non passano di moda. È la perfetta combinazione tra casual ed elegante.

2. Abito romantico

Se fa ancora caldo, potresti optare per un abitino romantico, purché non sia troppo corto o eccessivamente scollato (ricorda che stai semplicemente andando a scuola, non ad una sfilata di moda. Zeppe non troppo alte o saldali e zaino, e sarai perfetta.

3. Blazer con jeans

Abbina un blazer con un paio di jeans blu, una camicetta e mocassini o francesine. E’ lo spunto ideale per chi ha uno stile casual tendente al formale. Non solo: si tratta dell’abbigliamento perfetto per fare un tirocinio o per andare a lavoro. Sfruttalo come credi.

4. Jeans mom con blusa con maniche a sbuffo

Una blusa con maniche a sbuffo si abbina praticamente a qualsiasi situazione, basta abbinarla al meglio. In questo caso, puoi metterla sopra un paio di mom jeans in tinta unita. Ti farà apparire estremamente carina senza perdere comfort o stile.

5. Pantaloni e camicia a quadri

Ultima proposta per l‘outfit da scuola superiore per ragazza: prendi dall’armadio i tuoi jeans bianchi, metti sopra un top nero e copri con una camicia a quadri oversize. Ai piedi puoi mettere degli stivaletti neri. Che ne dici?