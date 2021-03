Panini Comics presenta Falcon and Winter Soldier

Arrivano da due ere molto diverse tra loro ma hanno tanto in comune. Entrambi sono stati compagni di avventura di Captain America, ed entrambi, nei fumetti, hanno vestito i suoi panni, indossando il costume di Cap e brandendo lo scudo della Sentinella della Libertà. Stiamo parlando ovviamente di Falcon e Winter Soldier, due eroi leggendari che combattono ogni giorno per difendere il mondo e i suoi cittadini. Sono anche i protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel Studios disponibile su Disney+ a partire dallo scorso 19 marzo. E, per prepararsi al meglio alla visione, è possibile acquistare dei volumi editi da Panini Comics con le loro origini e le storie più appassionanti.

Falcon & The Winter Soldier – Taglia una testa raccoglie la miniserie inedita dedicata al team-up tra i due eroi realizzata dal romanziere Derek Landy (Skulduggery Pleasant) e dell’astro nascente italiano Federico Vicentini (Amazing Spider-Man). Dopo che un incidente che ha Bucky Barnes (Winter Soldier) quest’ultimo si unisce a Sam Wilson (Falcon): i due vecchi amici devono scoprire il nuovo capo dell’Hydra, prima che l’associazione terroristica sveli la sua mortale rinascita al mondo intero.

Prezzo: 16,00 euro

Pagine: 112

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

L’antologia dedicata a Falcon e Winter Soldier è un volumetto che ha al suo interno una selezione di avventure dei due eroi. Tra le avventure raccontate troviamo la prima apparizione di Sam, il giorno in cui ha ereditato lo scudo di Steve Rogers, il segreto dietro la nascita del Soldato d’Inverno ed anche la prima avventura insieme.

Prezzo: € 9,90

Pagine: 112

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15×23

Interni: A colori

Falcon: L’ascesa dell’Hydra è un fumetto fondamentale della carriera di Falcon che scopre a proprie spese quante quali sono le responsabilità legate a essere il nuovo Captain America.

Prezzo: € 20,00

Pagine: 144

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18,3×27,7

Interni: A colori

Per conoscere meglio Winter Soldier ci sono due fumetti: Winter Soldier: L’inverno più lungo con le avventure del Soldato d’Inverno e della Vedova Nera in Latveria, in cui si trovano faccia a faccia con il Dottore Destino e sull’orlo di una potenziale guerra con la nazione europea.

Prezzo: € 32,00

Pagine: 336

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18,3×27,7

Interni: A colori

C’è poi Winter Soldier: Seconde possibilità in cui vediamo Bucky aiutare altre persone a uscire da una vita criminale, per dare loro la stessa possibilità e per rendere più sopportabile il dolore che ancora porta dentro di sé e non riesce a dimenticare.