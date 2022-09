Paramount Plus: come funziona e costo dell’abbonamento

Paramount Plus: come funziona

Paramount+ è il nuovo servizio di streaming globale di Paramount disponibile da giovedì 15 settembre per il pubblico italiano con oltre 8mila ore di intrattenimento. Nel nostro Paese il servizio è disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da cellulare e attraverso una grande scelta di televisioni connesse attraverso Apple, Amazon, Google, Samsung e altre. Paramount+ è disponibile anche su Sky: gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 settembre ai contenuti di Paramount+ senza alcun costo aggiuntivo. Dalla stessa data l’applicazione di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass. Ma quant’è il costo dell’abbonamento e cosa troviamo nel catalogo?

Paramount Plus: costo dell’abbonamento

Gli utenti possono iscriversi a Paramount+ al costo di 7,99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e opportunità di disdire in qualsiasi momento. È possibile fare anche un abbonamento annuale al costo di 79,90 euro ed anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in anticipo. Attualmente però e fino al 25 settembre c’è a disposizione la promo di lancio: 4,99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualsiasi momento, senza vincoli. La promozione sarà disponibile solo su paramountplus.it e iOS.

Paramount Plus: film e serie in catalogo

Su Paramount+ troviamo Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone, inoltre star mondiali come Jessica Chastain, Harrison Ford, Faith Hill, Tim McGraw, Miles Teller, Sylvester Stallone e altri ancora. “Questa sera, celebriamo il debutto di Paramount+ in Italia, l’unico servizio di streaming dove si potranno trovare tutti insieme grandi titoli come Tulsa King con Sylvester Stallone, ‘SpongeBob’, ‘Star Trek’, ‘South Park’ e contenuti imperdibili con incredibili star del panorama italiano… tutti in un unico posto – ha dichiarato Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+, durante l’evento di presentazione che si è svolto a Cinecittà a Roma nella serata di mercoledì 14 settembre – Con oltre un secolo di esperienza nel raccontare storie grazie al nostro prestigioso studio Hollywoodiano e ai nostri hub di produzione – da Israele all’America Latina passando dall’Inghilterra – Paramount sa come costruire uno straordinario portfolio di intrattenimento per tutti“.

