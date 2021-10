Patrick Dempsey oggi: Derek Shepherd è un ricordo

Patrick Dempsey è stato sicuramente uno degli attori più amati della serie tv cult Grey’s Anatomy. La storia d’amore del Dottor Stranamore Derek Shepherd e l’allora specializzanda Meredith Grey ha fatto sognare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Una relazione sopravvissuta a sparatorie, disastri aerei, catastrofi di ogni tipo accadute nella cittadina di Seattle. Peccato però che nell’undicesima stagione Shonda Rhimes abbia deciso di “ucciderlo”, facendolo travolgere da un camion per poi morire cerebralmente senza possibilità di sopravvivere. Un grande dolore per tutti i fan della serie. Ma che cosa fa Patrick Dempsey dopo l’addio a Grey’s Anatomy?

Patrick Dempsey oggi: tutte le novità

Al cinema è apparso l’ultima volta nella pellicola Bridget Jones’s Baby, il terzo capitolo della saga cinematografica di Bridget Jones, iniziata nel 2001 con Il diario di Bridget Jones e proseguita nel 2004 con Che pasticcio, Bridget Jones!. Dopo aver rotto con Mark Darcy (interpretato da Colin Firth), Bridget Jones (Renée Zellweger) si butta a capofitto sul suo nuovo lavoro di produttrice di uno show televisivo, e quando conosce Jack (proprio Dempsey), un affascinante americano che ha tutto ciò che Mark non aveva, la sua vita sembra essere arrivata a un punto di svolta. Qualche tempo dopo, però, la protagonista scopre di essere incinta ed è sicura solo per il 50 per cento di sapere chi sia il padre del bambino.

È apparso nella miniserie La verità sul caso Harry Quebert, trasmesso in anteprima esclusiva in Francia su TF1. Senza dimenticare la produzione dell’adattamento cinematografico di The Art of Racing in the Rain in uscita nel 2019. Lo scorso anno è stato poi protagonista con Alessandro Borghi (che per questo ruolo ha recitato in lingua originale, in inglese, ed è doppiato nella versione italiana da Andrea Mete) di Diavoli, serie in dieci episodi per un totale di cinque appuntamenti sul canale 110 di Sky in prima serata. Inoltre è anche apparso nella diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy come special guest, durante le scene in cui Meredith si trovava in coma causa Covid.

Patrick Dempsey oggi: l’amore per l’Italia

Spesso Patrick Dempsey si trova a Roma per vacanza o anche per lavoro. Basti pensare che per mesi è stato testimonial degli spot in tv e sul web della Vodafone. Ogni anno è ospite dei programmi di Maria De Filippi, da C’è posta per te ad Amici di Maria De Filippi. Si vociferava di una partecipazione nella nuova stagione tv de La Dottoressa Giò insieme a Barbara D’Urso, ma alla fine al suo posto c’è Christopher Lambert.

