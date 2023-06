Dopo il successo degli anni passati torna la sesta edizione del Pigneto Film Festival, una manifestazione cinematografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network. Dal 18 al 24 giugno, gli appassionati di cinema potranno partecipare a questa rassegna che si terrà in cinque diverse location del quartiere romano del Pigneto.

Sarà un’opportunità per vedere film e anteprime, nonché incontrare attori ed autori durante una serie di eventi, tutti ad ingresso gratuito. Questa sesta edizione avrà una madrina d’eccezione: si tratta di Barbara Ronchi, vincitrice del premio David di Donatello 2023 come migliore attrice protagonista per il film Settembre e presente recentemente al Festival di Cannes per il film Rapito di Marco Bellocchio.

Ecco, con le parole della madrina, cosa rappresenta il Pigneto Film Festival:

“In un momento così critico per le sale cinematografiche italiane, che stanno ancora cercando di riprendersi dopo due anni di pandemia, i festival di quartiere come il Pigneto Film Festival svolgono un ruolo importante nel portare le persone verso la cultura in modo gioioso e semplice. Sono un punto di incontro in cui si può discutere, ascoltare, cambiare punti di vista, conoscere nuove persone e riscoprire la bellezza di guardare un film tutti insieme come una vera comunità, in una moderna agorà. È un atto di resistenza e un messaggio d’amore per la città di Roma.”

La manifestazione, focalizzata sia sul cinema italiano che su quello internazionale, presenterà cinque giovani registi già vincitori di premi nelle edizioni precedenti: Lucrecia Cisneros Rincón dal Venezuela, Julia Shuvchinskaya dalla Russia, Sergiy Pudich dall’Ucraina, Josh Brown dalla Gran Bretagna e Ariane Doehring dalla Germania. Quest’anno i registi saranno impegnati per sei giorni nel quartiere del Pigneto, che sarà il protagonista dei loro cortometraggi. Le opere saranno valutate da una giuria tecnica composta da professionisti del settore che premieranno il miglior cortometraggio.

Per Simone Vesco, ideatore del Pigneto Film Festival, “Le opere presentate durante il festival sono caratterizzate da un sentimento di protesta e denuncia verso la società contemporanea, che sembra trascurare sempre di più i diritti civili e non permette una vera emancipazione da un mondo consumista, focalizzato sull’eccessiva visibilità e sempre meno attento ai valori fondamentali come la sostenibilità ambientale”.

Programma Pigneto Film Festival 2023

Il programma della settimana del Pigneto Film Festival includerà una ricca selezione di eventi, tra cui proiezioni di cortometraggi, incontri con attori, registi e scrittori. Tra le anteprime italiane attese ci sono il docu-film Are Your Eyes Nicely Open? di SJ van Breda, giovane regista canadese, il documentario Ultima Generazione di Riccardo Pittaluga e Contactless di Matteo Cianci.

Grazie alla collaborazione tra il festival e il Premio Lux promosso dal Parlamento Europeo, il pubblico avrà l’opportunità di vedere opere già apprezzate all’estero, tra cui Alcarràs di Carla Simón, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino, Triangle of Sadness di Ruben Östlund, Palma d’Oro al 75° Festival di Cannes, e Close, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria sempre a Cannes.

Ci sarà anche la sezione Incontri d’autore curata dallo scrittore Mattia Zecca, i cui incontri si terranno presso Buseto, nell’isola pedonale del Pigneto, alle ore 18:00. Saranno presenti alcune delle voci più originali e ispirate della letteratura italiana contemporanea. Tra gli incontri previsti, il 20 giugno ci sarà un dialogo tra Giulia Caminito e Michela Monferrini, il 21 giugno la presentazione del romanzo d’esordio di Anna Puricella in dialogo con Alice Urciuolo, il 22 giugno l’incontro dedicato agli ultimi romanzi di Matteo B. Bianchi e Mattia Insolia in dialogo con Valentina Farinaccio. Il 23 giugno il ciclo di incontri si conclude con una conversazione tra Lidia Ravera e Lorena Spampinato con la moderazione di Valerio Callieri.

Infine, la sezione Green Zone fa il suo ritorno anche quest’anno, con l’obiettivo di promuovere una cultura ambientalista tramite il cinema. Saranno presentati titoli interessanti come Io, Tevere – Le radici del mare con Marco Spinelli e Roberto D’Amico, il cortometraggio drammatico Aria di Gaetano Mangia e Luca De Paolis, il vincitore del Premio Oscar 2022 An Irish Goodbay di Tom Berkeley & Ross White e Tre volte alla settimana di Emanuele Vicorito, vincitore di Alice nella città 2022.

Ricordiamo che il progetto Pigneto Film Festival è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali, con la collaborazione della SIAE.

Luoghi del Pigneto Film Festival

Ma dove si svolgerà esattamente la nuova edizione del Pigneto Film Festival? Qui sotto potete trovare tutte le location della manifestazione: