Se frequentate TikTok o siete soliti visualizzare video su YouTube o altre piattaforme lo sapete già da tempo, i Pop It sono di moda ormai da qualche mese, soprattutto negli Stati Uniti, e ora la mania è esplosa anche qui in Italia. Di cosa si tratta? Di un colorato antistress che, all’occorrenza, può essere utilizzato anche in altri modo.

Indipendentemente dalle forme in cui sono disponibili, i Pop It hanno una caratteristica ben precisa: sono realizzati in silicone con palline cave in rilievo che è possibile spingere con le dita un po’ come si farebbe col pluriball, l’antistress per definizione. Il vantaggio, però, è che basta girarlo per iniziare di nuovo a schiacciare le palline in silicone.

Se è vero che lo scopo primario di questi oggetti in silicone è quello di aiutare a scaricare lo stress in modo del tutto innocuo, è altrettanto vero, come dicevamo in apertura, che il silicone in cui è realizzato permette anche un utilizzo in cucina e non solo. C’è chi ne approfitta per farci i ghiaccioli da usare poi per drink e bevande, chi ci realizza cioccolatini, chi lo usa per creare gioielli e molto altro.

Anche i bambini italiani stanno impazzendo per il Pop It e gli adulti non stanno rimanendo indifferenti di fronte a quella che è a tutti gli effetti la mania del momento, al punto che su Amazon i Pop It si stanno moltiplicando a vista d’occhio.

Dove acquistare i Pop It?

Su Amazon c’è davvero l’imbarazzo della scelta, anche se la costante resta solo e soltanto una: il colore arcobaleno. Ecco i migliori Pop It più venduti in Italia.

Cosa farci? Ecco qualche idea alternativa