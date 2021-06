Pride Month 2021: i 16 momenti di gioia Queer

Pride Month 2021: cos’è

Per il Pride Month (il mese dedicato all’orgoglio delle persone LGBTQIA) su Netflix viene proposta una raccolta di storie vere con protagoniste alcune icone LGBTQ+ e festeggia 16 momenti di gioia queer attraverso le immagini di alcuni tra gli show più amati. Scopriamo quali!

Leggi anche:

Pride Month 2021: momenti di gioia Queer

Perché il Pride Month è a giugno? Perché il primo Pride della storia è stato proprio in questo mese a New York nella sera tra il 27 e il 28 giugno 1969 quando la polizia ha fatto irruzione in un bar gay. Scopriamo insieme allora i momenti di gioia Queer sulla famosa piattaforma di streaming!