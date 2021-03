La primavera 2021 è alle porte, e quale migliore modo per accoglierla che leggere alcune delle frasi celebri e più belle dedicate alla nuova stagione? Il freddo dell’inverno sta per lasciarci e l’eccitazione per questo nuovo inizio fatto di fiori, belle giornate, cieli limpidi e sole alto sta prendendo il sopravvento. Si tratta di sentimenti comuni a gran parte di noi e che sono stati catturati da poeti, scrittori, artisti e personaggi famosi in frasi celebri prima di noi. Ecco alcune tra le citazioni sulla primavera più famose da leggere in questo periodo dell’anno e dalle quali (tanto lo sappiamo) attingere se state cercando la migliore didascalia per le vostre foto su Instagram.

Frasi celebri sulla primavera

Puoi tagliare tutti i fiori ma non puoi impedire che la primavera arrivi. (Pablo Neruda)

Se le persone non si amassero, non vedo davvero che utilità ci sarebbe nell’avere una primavera. (Victor Hugo)

In primavera, alla fine della giornata, dovresti odorare di sporco. (Margaret Atwood)

Le prime fioriture della primavera fanno sempre cantare il mio cuore. (S. Brown)

Il giorno in cui il Signore ha creato la speranza è stato probabilmente lo stesso giorno in cui ha creato la primavera. (Bernard Williams)

Adoro la primavera: mi insegna ancora il passo leggero di chissà dove sta andando e perché. (Fabrizio Caramagna)

La stagione preferita al mondo è la primavera. Tutto sembra possibile nel mese di maggio. (Edwin Way Teale)

Nel cuore di tutti gli inverni vive una primavera pulsante e dietro ogni notte, arriva un’alba sorridente. (Khalil Gibran)

La bella primavera sta arrivando e quando la natura riprende la sua bellezza, anche l’anima umana può rinascere. (Harriet Ann Jacobs)

Voglio fare con te quello che fa la primavera con i ciliegi. (Pablo Neruda)

La primavera è il modo in cui la natura dice: “Facciamo festa!” (Robin Williams)

L’inverno è nella mia testa, ma l’eterna primavera è nel mio cuore. (Victor Hugo)

La primavera è il momento dei piani e dei progetti. (Leo Tolstoy)

Nessun inverno dura per sempre; non c’è primavera che salti il ​​suo turno. (Hal Borland)

