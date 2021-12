Natale è sinonimo di cartoni animati e film d’animazione Disney. Anche la programmazione per il Natale 2021 promette grandi visioni. Dunque, se non volete arrivare impreparati, segnatevi queste date!

Natale 2021: programmazione cartoni animati Disney in TV

Dite la verità: per molti di voi Natale equivale a divano, plaid e cartoni animati Disney! Le vacanze natalizie sono, effettivamente, l’occasione giusta per stare dentro, al calduccio, e immergersi totalmente in un mondo fiabesco dove sappiamo bene che, alla fine, tutto si risolverà per il meglio. State attendendo con ansia la programmazione ufficiale dei cartoni animati Disney che verranno trasmessi in TV durante il periodo natalizio? Anche noi, e non stiamo più nella pelle di conoscere i dettagli!

Cartoni animati Disney: la programmazione Natale 2021

Ancora il palinsesto non è al completo, quindi, per avere qualche dettaglio in più dobbiamo ancora pazientare un po’. Quindi, rimanete con noi per scoprire la programmazione completa del periodo delle feste! Nel frattempo, ecco le notizie di cui siamo certi.

22 dicembre, Rai 2: Delitti in Paradiso – Speciale Feste

22 dicembre, Rai Gulp, dalle 21:20 Disney Il Canto di Natale di Topolino – Il Principe e il Povero

23 dicembre, Rai 2: The Christmas Walt

23 dicembre 2021: Alla ricerca di Nemo su Rai 2

24 dicembre, Rai 2: Un Natale senza tempo

25 dicembre, Rai 2: A Christmas Carousel

26 dicembre, Rai 1: Maleficent – Signora del male

26 dicembre, Rai 2: Feliz NaviDAD

27 dicembre, Rai 1: Cenerentola

28 dicembre, Rai 3: Alita – Angelo della battaglia

30 dicembre, Rai 1: La bella e la bestia

31 dicembre, Rai 2: Gli Aristogatti

5 gennaio, Rai 1: Il ritorno di Mary Poppins

6 gennaio 2022: Alla ricerca di Dory su Rai 2

Su RAI Yoyo, invece, si potrà godere dei film d’animazione natalizi come Topolino e la Magia del Natale del 1999, Topolino, Paperino e Pippo i Tre Moschettieri e Topolino Strepitoso Natale!

Cartoni animati Disney Natale 2021: le altre reti televisive

Per il resto, ancora non sappiamo nulla sui cartoni che verranno trasmessi nelle altre reti televisive. Siamo sicuri però che il programma sarà davvero ricco dalla sera alla mattina, quindi tenetevi pronti! Di certo non mancheranno i classici come La spada nella roccia, Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, ma non dobbiamo dimenticare i prodotti degli ultimi anni come Coco e Oceania, oppure i live action come Dumbo, Aladdin e Il re leone.

