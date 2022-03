Quale liceo scegliere per fare il calciatore

Fare il calciatore: quale liceo scegliere

Molti bambini sognano di diventare calciatori da grandi. Il calcio è uno degli sport più amati da grandi e piccini: anche chi non è tifoso di una squadra in particolarmente sicuramente non avrà potuto fare a meno di tifare la Nazionale Italiana agli Europei o ai Mondali (quando riesce a qualificarsi, ovviamente). Per diventare dei calciatori professionisti c’è bisogna di molta passione per questo sport che però non basta: sono necessari anche tanti sacrifici e rinunce da fare fin da subito per rincorrere questo sogno. Ma c’è un percorso di studi specifico per svolgere questa professione? Scopriamolo insieme!

Il liceo migliore per fare il calciatore

Coniugare sport e studio sicuramente non è facile, soprattutto per chi è adolescente e non sa bene ancora come organizzare in autonomia il proprio tempo. Non esiste un vero e proprio liceo adatto per chi vuole fare il calciatore, tuttavia l’opzione che più si avvicina a questa professione è quella del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Si tratta di un modello formativo che inserisce nell’ordinamento scolastico una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per l’acquisizione di competenze e di personalità in cui si vuole mettere il focus sull’unicità del fenomeno sport in termini pedagogici e culturali. “Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative”, si legge sul sito del MIUR.

Fare il calciatore: come diventare un professionista

Tanto studio e tanto allenamento: ma come farsi notare? Un osservatore può palesarsi in qualsiasi instante per farsi un’idea sia del team in generale che del singolo calciatore. Bisogna tenere a mente che il suo obiettivo è quello di valutare gli aspetti tecnici, ma anche l’atteggiamento di ogni singola persona. Per fare buona impressione perciò bisogna anche far emergere il proprio spirito di squadra. Necessario farsi vedere ambiziosi e competitivi tuttavia senza essere sleali, riuscendo ad essere sempre calmi e concentrati anche sotto pressione.