Quali sono le date del festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022: date

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022. Come già successo nell’edizione 2019 (l’ultima guidata da Claudio Baglioni), ci saranno 24 artisti con altrettante canzoni tutte in gara in un’unica sezione: 22 partecipanti saranno artisti cosiddetti Big, mentre 2 saranno i vincitori di Sanremo Giovani 2021; questi ultimi presenteranno un brano inedito diverso da quello con il quale vinceranno la competizione che avrà la sua finale mercoledì 15 dicembre.

Sanremo 2022: conduttori

Dopo il successo degli ultimi due anni Amadeus torna come padrone di casa, anche se non è chiaro se ci sarà ancora o meno Fiorello.

Sanremo 2021: cast

L’ultima edizione è stata vinta dai Maneskin con il brano “Zitti e buoni“, che ha portato la band a trionfare anche all’Eurovision Song Contest. Quest’anno al Festival troviamo:

Achille Lauro,

Michele Bravi,

Iva Zanicchi,

Rkomi,

Fabrizio Moro,

Irama,

Mahmood e Blanco,

Giusy Ferreri,

Giovanni Truppi,

Emma,

Aka7even,

Dargen D’Amico,

Gianni Morandi,

Ditonellapiaga e Rettore,

Elisa,

Noemi,

Highsnob e HU,

Le Vibrazioni,

Sangiovanni,

Massimo Ranieri,

La Rappresentante di Lista,

Ana Mena.

A loro andranno aggiunti due cantanti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a Sanremo Giovani. Ecco i finalisti:

Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine),

Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino),

Esseho, “Arianna” (Roma),

Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno),

Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo),

Samia, “Fammi respirare” (Yemen),

Tananai, “Esagerata” (Milano),

Yuman, “Mille notti” (Roma),

estro, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le),

Littamè, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd),

Senza_Cri, “A me” (Brindisi),

Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).

La stessa sera verranno svelati anche i titoli delle canzoni dei Big.