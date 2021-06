In cerca di ispirazione per dei regali di laurea per ragazza? Vi suggeriamo alcune idee originali ed economiche per rispondere alla classica domanda “Cosa si può regalare ad un’amica per la laurea?“. Bene, sappiate che non siete i soli ad essere presi dalla confusione più totale in ambito di regali di laurea. In tali occasioni si vorrebbe essere originali senza spendere una fortuna, magari evitare di regalare il solito bracciale pur facendo una bella figura. Eccovi alcune idee per tutte le tasche.

Regali di laurea per ragazza, idee originali

Iniziamo con le idee originali, quelle che non si penserebbe di associare ad una laurea ma che, se la festeggiata gradisce, possono essere la soluzione perfetta.

Tappetino da yoga antiscivolo. Se la ragazza di turno pratica yoga o anche no (potete sempre spingerla ad adottare abitudini sane) regalatele un tappetino da yoga ad alte prestazioni. Prediligetene uno in microfibra traspirante e altamente assorbente.

Bicicletta . Sceglietene una pieghevole, per permettere alla neolaureata di spostarsi in città rispettando l’ambiente. La bici è un mezzo di trasporto pratico ed ecologico, ideale per lunghe pedalate fra i sentieri.

. Sceglietene una pieghevole, per permettere alla neolaureata di spostarsi in città rispettando l’ambiente. La bici è un mezzo di trasporto pratico ed ecologico, ideale per lunghe pedalate fra i sentieri. AirPods Pro. Sì, la spesa non è minima (chi spenderebbe da solo per il regalo di laurea di una ragazza 200 euro?) ma la laurea è un’occasione speciale. Di sicuro riceverle in dono lascerà di stucco la destinataria.

Apple AirPods Pro Custodia di ricarica wireless per oltre 24 ore di autonomia Compra su Amazon

Camera Polaroid. Per conservare per sempre i ricordi di uno dei giorni più importanti e di tutti quelli che verranno. La famosa fotocamera istantanea non ha bisogno di presentazioni.

Polaroid Now Fotocamera istantanea I-Type (Nero) La nuova fotocamera istantanea analogica point-and-shoot di polaroid ha tutto il necessario per catturare ogni momento della vita in una foto polaroid Compra su Amazon

Regali di laurea per ragazza, idee economiche

Adatte a chi vuole spendere poco, date un’occhiata a queste idee economiche:

Collana d’argento . E’ il perfetto regalo di laurea per un’amica entro i 50 euro. Scegliete il ciondolo più consono ai gusti o alle caratteristiche della destinataria.

. E’ il perfetto Scegliete il ciondolo più consono ai gusti o alle caratteristiche della destinataria. Quaderno artistico. Utile per ogni aspirante scrittrice, è in realtà il perfetto raccoglitore di pensieri, impressioni o semplici appunti. Ma, soprattutto, di liste di obiettivi da raggiungere.

Moleskine Taccuino Collezione Moleskine Studio Moleskine Studio è al tempo stesso il luogo per esplorare le idee di altri e per esprimere te stesso nel modo che desideri Compra su Amazon

Set da scrivania . Avere uno spazio di lavoro da sogno diventerà realtà con un apposito set di forniture per ufficio. Solitamente includono organizer per cartelle sospese, portadocumenti e portapenne, ma potete personalizzarlo.

. Avere uno spazio di lavoro da sogno diventerà realtà con un apposito set di forniture per ufficio. Solitamente includono organizer per cartelle sospese, portadocumenti e portapenne, ma potete personalizzarlo. Trolley. E’ la valigia di viaggio perfetta: compatta, dalla vasta gamma di colori tra i quali scegliere e di buon auspicio per una lunga serie di viaggi.

Stampa di laurea. Su Etsy è possibile trovare tante proposte di stampe di laurea personalizzate da completare con la data e il tipo di laurea. Non vi resta che scegliere.

