Resta di Gea: testo e significato

“Resta” è il nuovo brano di Gea, disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali dallo scorso 17 dicembre. La canzone – composta dalla stessa artista nella sua Bari, prodotta da Gotham Dischi e distribuita Artist First – parla dalla difficoltà di accettare la fine di una storia d’amore, contrapposta alla voglia di tenersi attaccata a quell’idea.

Si tratta di una vera e propria promessa di cambiare lo scenario di una relazione che sta per giungere al termine, in una festa, e ripartire, tra il sapore A&R di un groove nei bicchieri, e il blu nei capelli. La protagonista del brano si illude di convincerlo a rimanere, con la promessa di una festa, mentre lui rimanda sempre ogni sua richiesta “Con l’aiuto del mio producer, Vanni Antonicelli, il brano ha poi vestito il suo giusto sound”, dichiara la stessa Gaia Daria Miolla (questo il vero nome dell’artista, apparsa recentemente ad Amici di Maria De Filippi).

Ecco il testo ufficiale di Resta di Gea:

Quando voglio uscire con te

Rimandi sempre

Come una poesia di Bodelaire

Che più t’amo quanto più mi fuggi

Lentamente

E non ho bisogno di te

Lo dico sempre

Io mi bevo un altro cliché

Chablis saint Pierre

Jali jale

Jali jali jale

Mi fa male se

Io ti rincorro

E invece

Scappi

Via da me

jale

Jali jali jale

E mi fa male se

Mi fa male ma tu se vuoi

Resta,

Come se fossimo a una festa

Ti prego cara mi gira la testa

E mi fa male tutto il resto

con te no no non ci penso più

Oggi c’è

Del groove nei bicchieri

E su di me

Ballano i pensieri

Resta,

Come se fossimo a una festa

se questa notte ti gira la testa

e fuori c’è la luna piena

con me no no non ci pensi più

Ora c’è

Del blu nei capelli

E su di te

Le stelle ei pianeti

Girano come se fosse ieri

Ti porto un po’ a Narnia con me

Se ti va bene

Siamo in una fiaba ma belle

Senza il tempo che rincorre i sogni delle anime

Sogno molto spesso di te

Tu sei il mio quadro in mezzo al mare

Posso annegare

Jali jale

Jali jali jale

Mi fa male se

Io ti rincorro

E invece

Scappi

Via da me

jale

Jali jali jale

E mi fa male se

Mi fa male ma tu se vuoi

Resta,

Come se fossimo a una festa

Ti prego cara mi gira la testa

E mi fa male tutto il resto

con te no no non ci penso più

Oggi c’è

Del groove nei bicchieri

E su di me

Ballano i pensieri

Resta,

Come se fossimo a una festa

se questa notte ti gira la testa

e fuori c’è la luna piena

con me no no non ci pensi più

Ora c’è

Del blu nei capelli

E su di te

Le stelle ei pianeti

Girano come se fosse ieri

Special:

Come se fosse ieri

Jali jale

Jali jali jale

E mi fa male se

Mi fa male ma tu se vuoi

Resta,

Come se fossimo a una festa

Ti prego cara mi gira la testa

E mi fa male tutto il resto

con te no no non ci penso più

Oggi c’è

Del groove nei bicchieri

E su di me

Ballano i pensieri

Resta,

Come se fossimo a una festa

se questa notte ti gira la testa

e fuori c’è la luna piena

con me no no non ci pensi più

Ora c’è

Del blu nei capelli

E su di te

Le stelle ei pianeti

Girano come se fosse ieri