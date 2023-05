È un maggio pieno di appuntamenti importanti per gli amanti del fumetto, soprattutto per coloro che risiedono a Roma. Dal 12 al 14 maggio 2023, infatti, si terrà presso la Città dell’Altra Economia “ARF! Il Festival del Fumetto”, un evento ormai diventato imperdibile per tutti gli appassionati del settore, con tanti ospiti illustri (di cui vi parleremo a breve!).

Quest’oggi vi vogliamo parlare però di un altro grande evento dedicato al fumetto, ovvero la mostra “Geografie dell’Avventura” una retrospettiva del Maestro Sergio Toppi. La mostra – che è sempre organizzata da ARF! (in collaborazione con il Municipio IX di Roma Capitale) e che ne rappresenta un’anticipazione – verrà inaugurata venerdì 5 Maggio a La Vaccheria, il nuovo spazio espositivo dell’Eur, e durerà fino al 4 Giugno 2023. L’ingresso è gratuito.

La mostra, che si inserisce in una serie di retrospettive dedicate da ARF! in passato ai Maestri del Fumetto italiano come Guido Crepax, Attilio Micheluzzi e Gianni De Luca, racconta il viaggio dell’autore attraverso continenti e confini narrativi, esplorando i luoghi, le epoche e le culture che tracciano una “mappa” dell’immenso patrimonio artistico di Toppi.

I visitatori avranno l’opportunità di ammirare decine di tavole originali e stampe selezionate dalle sue opere più celebrate, tra cui “Il Collezionista”, “Sharaz-De”, “Blues e Little Big Horn 1875”, “Una spada per Komura”, “San Isidro Maxtlacingo 1850” e “Kas-Cej”.

Questi lavori, nel corso degli anni, sono stati pubblicati su riviste di grande rilievo nel panorama del Fumetto italiano, come Corto Maltese, Alter Alter, Comic Art, L’Eterrnauta e Orient Express.

La mostra spazierà dalle affascinanti ambientazioni western alle suggestive atmosfere mediorientali, evocando l’incanto de “Le mille e una notte” e abbracciando il fascino del Giappone, del Messico, delle steppe russe e degli altipiani aztechi.

Inoltre, saranno esposte rare riproduzioni di illustrazioni introvabili, testimonianza delle numerose collaborazioni di Toppi con prestigiose case editrici italiane e straniere, tra cui Sergio Bonelli Editore e Marvel Comics.

E, a proposito di Sergio Bonelli, il famoso editore raccontava su Toppi: “Quando, come perfetto sconosciuto fuori dal ristretto ambito del fumetto italiano, partecipo a eventi dedicati ai fumetti (sia a New York che a Buenos Aires, a Barcellona o ad Angoulême), basta una semplice affermazione per suscitare l’interesse e il rispetto dei miei interlocutori: ‘Mi chiamo Sergio Bonelli, pubblico fumetti in Italia e sono l’editore di Sergio Toppi'”.