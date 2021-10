Romics 2021 a Roma: date

Tendenzialmente aprile e ottobre sono i mesi da segnare sul calendario per tutti gli appassionati del Romics, tuttavia lo scorso anno ci sono dei cambiamenti a causa dell’emergenza Covid-19. Cosa accadrà allora quest’anno per il grande appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che ha ogni volta più di 400mila visitatori? Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 alla Fiera Roma torna finalmente Romics. Scopriamo tutti i dettagli!

Romics 2021 a Roma: programma

Quattro giornate piene di eventi, incontri speciali e ospiti per conoscere di nuovo i fan e rivivere insieme la magia dei fantastici mondi di Romics. Si tratta della ventisettesima edizione che vuole essere un vero e proprio reboot, infatti tra i vari padiglioni ci sarà modo di immergersi in tutti i mondi della creatività, senza dimenticare gli incontri con autori, editori, influencer e talent. In una prospettiva proiettata al futuro, una possibilità unica per festeggiare insieme i primi 20 anni di Romics: ha debuttato nell’autunno del 2001 e dopo tutto questo tempo accoglie per ben due volte l’anno i professionisti del settore, gli appassionati, le persone comuni che da sempre seguono con passione questa manifestazione. “Romics ha fotografato e portato al suo pubblico un ventennio che ha visto profondi cambiamenti nei mondi del fumetto, del cinema e dei games, con la rivoluzione del digitale e delle nuove piattaforme: una prospettiva sempre più trasversale che vede dialogare i mondi della creatività in modo sempre più fitto e sorprendente in una interconnessione continua. In ogni edizione a Romics l’occasione per immergersi a pieno in questo straordinario work in progress dei linguaggi dell’immaginario”, si legge nel comunicato stampa ufficiale.

Leggi anche:

Romics 2021 a Roma: biglietti

La ventisettesima edizione del Festival si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, presumibilmente dalle ore 10.00 alle 20.00. Nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19, l’accesso ai padiglioni sarà consentito solo ai visitatori che avranno comprato preventivamente il biglietto. I biglietti si possono acquistare dal sito ufficiale della manifestazione o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. All’ingresso verrà richiesto il Green Pass, inoltre si può entrare dall’ingresso Nord tutti i giorni, mentre dall’Ingresso Est solo sabato e domenica.